Flash meurt en décembre, mais Internet Archive émule désormais Flash dans votre navigateur

Flash meurt officiellement le 31 décembre 2020. La prise en charge du format disparaîtra de tous les principaux navigateurs à cette date, ce qui signifie effectivement que toutes vos heures manquées avec ces jeux PC gratuits de Newgrounds seront perdues comme autant d’animations Flash dans le pluie. Bien sûr, les historiens de l’Internet ne laisseront rien de vraiment être perdu de ce monde, et une nouvelle collection d’archives Internet a déjà conservé des centaines d’articles, et d’autres à venir.

La collection Internet Archive se compose «d’animations, de jeux et de jouets» que vous pouvez lancer directement dans votre navigateur, comme en 2005. Tout passe par l’émulateur Flash, Ruffle, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’essayer d’obtenir un Flash plugin installé, ou vous inquiétez des problèmes de sécurité qui ont contribué à accélérer la mort de Flash pour commencer.

Des projets comme Flashpoint ont déjà sécurisé des dizaines de milliers de jeux et d’animations Flash dans des formats d’archives, mais cela vous oblige à télécharger un gros programme autonome et à enregistrer tout ce que vous voulez jouer sur votre disque dur – ce qui n’est pas vraiment la véritable expérience Flash.

Non, la véritable expérience Flash consiste à cliquer sur des éléments tels que Caramelldansen, Homestar Runner, The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, All Your Base Are Belong To Us, ou Loituma Girl et passer immédiatement environ trois minutes à regarder quelque chose d’extrêmement idiot.

L’Internet Archive a commencé à émuler des animations, des jeux et des jouets Flash dans une nouvelle collection. C’est à https://t.co/9oM0KtxYVY et ça va dépasser les 1000 articles en 24 heures. Vous pouvez ajouter les vôtres et les faire fonctionner, et les animations n’ont jamais été aussi fluides ou meilleures. pic.twitter.com/ptO6Igd6V6 – Jason Scott (@textfiles) 19 novembre 2020

La collection devrait atteindre plus de 1 000 articles d’ici le 20 novembre, et d’autres suivront à mesure que les utilisateurs soumettront d’autres articles. Consultez l’article de blog pour plus d’informations sur l’effort.