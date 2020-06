Flash Gordon arrive sur Blu-ray 4K à partir de la vidéo Arrow

Flash Gordon arrive à 4K. Le classique culte de 1985 obtient une sortie exceptionnelle sur disque Blu-ray 4K le 18 août. Il y aura une sortie régulière du film, ainsi qu’une édition spéciale qui comprend une affiche dépliante, des cartes de lobbying, un livret contenant des essais et des photos de production, et un emballage limité. Fondamentalement, si vous aimez Flash Gordon du tout, vous devriez simplement aller de l’avant et vous procurer l’édition spéciale. Le nouveau transfert 4K provient du négatif de la caméra d’origine et a été approuvé par le réalisateur du film Mike Hodges. En plus de tout cela, l’édition spéciale comprend des tonnes et des tonnes de contenu bonus, un montant exhaustif en fait. Vous pouvez voir tout ça Flash Gordon contenu répertorié ci-dessous.

Flash Gordon 4K Blu-ray Caractéristiques spéciales Détails

Nouvelle restauration 4K par Studiocanal à partir du négatif de la caméra d’origine approuvé par le réalisateur Mike Hodges

Présentation Blu-ray UHD 4K (2160p) en Dolby Vision (compatible HDR10)

Audio maître DTS-HD stéréo 5.1 et 2.0 en option

Livret présentant de nouveaux écrits sur le film par des critiques et des historiens du cinéma, dont Neil Snowdon, Dennis Cozzalio, John-Paul Checkett, A.K. Benoît et Kat Ellinger illustrés d’images fixes originales

Affiche recto-verso dépliable avec des illustrations originales et nouvellement commandées

Six reproductions recto-verso de cartes postales au format carte postale, des affiches alternatives et des images promotionnelles

Emballage en édition limitée avec pochette réversible avec des illustrations originales et nouvellement commandées par Adam Rabalais

DISC ONE – FLASH GORDON ET FONCTIONS SPÉCIALES (4K BLU-RAY)

Commentaire audio d’archives avec Mike Hodges

Commentaire audio d’archives avec Brian Blessed

Entrevues avec les acteurs Sam J. Jones, Melody Anderson, Brian Blessed, l’icône Queen Brian May, le compositeur Howard Blake et le concepteur d’affiches Renato Casaro

Dans les coulisses de Flash Gordon – un documentaire d’archives sur la réalisation du film

Entrevues d’archives avec Mike Hodges, le scénariste Lorenzo Semple Jr., l’artiste de bande dessinée Alex Ross

Lost in Space: Flash Gordon de Nic Roeg – un nouveau programme documentaire explorant la version que Roeg (L’homme qui est tombé sur Terre) avait initialement prévu de faire avec le producteur Dino De Laurentiis

Gremlin’s Finest Hour – un épisode de l’émission animée Flash Gordon TV écrite par J. Michael Reaves de novembre 1982

Scènes supprimées et terminaisons originales – le collectionneur d’accessoires Bob Lindenmayer discute des séquences abandonnées et des idées de suite

Featurette du 35e anniversaire de Greenroom – Mike Hodges rencontre le casting pour la première fois depuis le tournage des retrouvailles du 35e anniversaire

Featurette du 35e anniversaire de la réunion – les acteurs et l’équipe discutent de Flash Gordon

Divertissement Earth on Flash Gordon merchandise

Galerie de storyboards

Galerie de photos

Bande-annonce originale

Œufs de Pâques

DISQUE DEUX – LA VIE APRÈS FLASH ET CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES [LIMITED EDITION EXCLUSIVE] (BLU RAY)

Long métrage documentaire de 2017 de la réalisatrice Lisa Downs sur la vie en montagnes russes de Sam J. Jones depuis son rôle dans Flash Gordon, mettant en vedette le casting principal et l’équipe ainsi qu’une foule de fans, notamment Stan Lee, Robert Rodriguez, Mark Millar et plus encore!

Sam J. Jones – une variété d’interviews et de featurettes, y compris la couverture d’un scénario lu à partir du Festival du film de Chattanooga, Sam discutant de sa carrière au Mexique, sa «marche de prière», et plus encore

Melody Paintings Extended – l’actrice Melody Anderson parle de son amour de la peinture et parle de diverses pièces exposées dans sa maison

Topol – une variété d’entretiens avec l’acteur sur ses collections, récompenses et œuvres caritatives

Brian Blessed – l’acteur raconte des histoires amusantes sur Flash Gordon

En retard, Great Wyngarde – l’acteur Peter Wyngarde parle de ses expériences de tournage de Flash Gordon et de sa relation avec Mike Hodges

Deep Roy – l’acteur rappe sur l’ambition et raconte une histoire amusante sur Eastbound & Down

Alex Ross Talks Early Art – l’artiste parle de Flash Gordon et des nombreuses œuvres d’art qu’il a créées pour lui de l’enfance à nos jours

Pour en savoir plus sur le This Man Houdini – l’acteur Rich Fuller et Jason Lenzi, fondateur de la marque de jouets Bif Bang Pow, discutent d’une scène de Flash Gordon

Première ébauche de Comic Con – Une featurette examinant le phénomène qu’est la Comic Con, avec des interviews de participants et d’une foule de talents réguliers, dont Sam J. Jones, Rich Fulton, Jason Mewes, Michael Rooker, Claudia Wells, etc.

Entretien avec Lisa Downs – la réalisatrice de Life After Flash explore sa motivation à faire le film et ses expériences pendant la production

Life After Flash on the Road – une variété de featurettes sur le film voyageant dans divers festivals et productions, y compris des extraits de questions et réponses avec le casting de Flash Gordon, des séquences en coulisses, une vidéo de financement de Kickstarter

Bande annonce

