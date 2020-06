« Flash », « Batwoman » et plus de mises à jour CW

La production des différents spectacles de The CW comme « The Flash », « Batwoman », « Supergirl », « Riverdale » et le dernier lot d’épisodes « Supernatural » pourraient reprendre imminemment.

La date limite indique que les nouveaux plans de redémarrage de la production COVID-19 du gouvernement de la Colombie-Britannique signifient que le tournage à Vancouver de ces émissions pourrait reprendre essentiellement tout de suite. Cependant, la plupart attendront que certaines directives de CreativeBC soient publiées à la mi-juin et, même dans ce cas, le tournage ne reprendra probablement qu’après la fête du Canada le 1er juillet au plus tôt.

Le rapport intervient alors que deux de ces séries susmentionnées ont fait la une des journaux aujourd’hui. Tout d’abord, la star de « Riverdale » Vanessa Morgan serait censée remplacer Ruby Rose à la tête de la « Batwoman » de The CW.

The Cinema Spot a rendu compte du casting potentiel, suggérant que Morgan jouerait le rôle du nouveau personnage Ryan Wilder. Morgan est actuellement le seul plomb noir sur « Riverdale » et a récemment appelé la série pour la mise à l’écart des personnages noirs.

L’autre série qui fait également l’actualité est « The Flash » suite à la révélation du licenciement de l’acteur Hartley Sawyer hier pour une série de vieux tweets racistes et misogynes. Sawyer a joué Ralph Dibny / Elongated Man au cours des trois dernières saisons dans la série aux côtés du leader Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen / The Flash.

Gustin a maintenant pris la parole sur Instagram, disant qu’il soutenait pleinement la décision de licencier Sawyer et a montré son soutien en republiant la déclaration du showrunner Eric Wallace sur le licenciement de Sawyer. Il a ajouté en légende: «Je n’ai pas grand-chose à ajouter parce que les pensées d’Eric sont exprimées avec tant d’éloquence et de puissance. Je dirai que j’ai été choqué, attristé et en colère quand j’ai vu les tweets. Les mots comptent. «