Fizzy Elemental rejoint Hearthstone’s Madness à l’extension Darkmoon Faire

Image via Blizzard Entertainment

Ses Foyer carte révèle la saison et les cartes continuent à venir.

La dernière carte à rejoindre Hearthstone’s A venir La folie à la foire de Sombrelune L’expansion est Fizzy Elemental, un gigantesque serviteur druide à neuf coûts avec 10 attaques, 10 points de vie, Rush et Provocation.

Image via Blizzard Entertainment

Il reste à voir si la carte parviendra à être construite en raison de son coût de mana élevé, mais il y a une chance qu’elle s’intègre dans des decks comme N’zoth, le dieu du druide profond.

Le nouveau N’zoth est un légendaire neutre à 10 coûts avec cinq attaques, sept points de vie et un cri de guerre. Lorsqu’il est placé sur le champ de bataille, il ressuscite un serviteur ami de chaque type de serviteur.

N’zoth pourrait invoquer Fizzy Elemental aux côtés d’un gros dragon et d’une bête. Le deck devrait être basé sur le contrôle du plateau et sur le fait de faire glisser le jeu le plus longtemps possible. Mais même dans ce cas, il pourrait ne pas avoir le punch dont il a besoin pour réussir sur l’échelle.

Sinon pour construit, Fizzy Elemental sera un solide serviteur de neuf gouttes pour Arena, ou pourrait même se frayer un chemin dans Wild. Ce n’est pas la meilleure carte en soi, mais avec le bon ensemble de conditions de victoire, elle a certainement du potentiel.

La folie à la foire de Sombrelune devrait sortir le 17 novembre, introduisant 135 nouvelles cartes dans le jeu. Les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.