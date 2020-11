Five Nights At Freddy’s Creator donne une mise à jour du film

le Cinq nuits chez Freddy Le jeu a une histoire en tant que jeu expansif, originaire d’un jeu PC en 2014. Le jeu est un titre de survivant-horreur « pointer et cliquer » qui se concentre autour d’une pizzeria, du point de vue d’un gardien de sécurité de nuit où l’animatronique les personnages prennent vie la nuit avec un désir d’effusion de sang.

Le succès massif du jeu l’a poussé sur les appareils Android et iOS, et finalement, sur une version console qui a frappé en 2019. En raison de la popularité, l’annonce d’un film Cinq nuits chez Freddy était la prochaine étape raisonnable, et maintenant le créateur du jeu Scott Cawthon a fourni une mise à jour sur l’état d’une adaptation hollywoodienne. Tout en discutant du sujet de divers concepts de script sur un fil Reddit, Cawthon écrit: «Avant d’en arriver aux mauvaises nouvelles concernant l’état du film Five Nights at Freddy, je voulais partager un bref historique du scénario de la FNAF. longue route, alors jetons un coup d’œil à certains des scénarios qui se sont succédés au fil des ans. «

Le créateur poursuit: « Certains d’entre eux venaient de grands studios, certains de grands réalisateurs, certains de moi et certains d’autres écrivains embauchés. J’ai donné un nom aux scénarios, et j’inclurai un bref synopsis, ainsi que ce qui finalement conduit au rejet de chaque scénario. » La liste comprend des tunnels connectés à une fosse à balles, des traqueurs de chasse aux fantômes et un prêteur sur gages, se terminant par un appelé « Mike » que Cawthon conclut finalement comme le scénario que nous obtiendrons.

Les détails, bien sûr, étaient pratiquement inexistants, mais il a admis: « En fait, c’est un bon mélange … il contient les meilleurs morceaux de tous les scénarios précédents … Pas vraiment de problèmes ici. Tous les bons personnages, tous les bonnes motivations, tous les bons enjeux… Verdict: Ouais, nous allons avec celui-ci. C’est amusant, c’est effrayant, et il a une grande histoire centrale! »

Que pensez-vous d’un Cinq nuits chez Freddy film?

