Fitbit Sense, Versa 3 reçoivent l’Assistant Google, le suivi automatique de la SpO2 et plus encore

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Fitbit a annoncé une grande mise à jour de Fitbit OS 5.1, déployée maintenant pour les utilisateurs de Fitbit Sense et Versa 3 aux États-Unis.

La mise à jour apporte un suivi automatique de la SpO2, ne nécessitant plus que les utilisateurs utilisent un certain cadran pour le suivi de la SpO2.

L’assistant Google, les réponses audibles avec Amazon Alexa et la prise en charge des appels Bluetooth sont également arrivés.

J’ai eu un problème avec le Fitbit Sense au lancement. Fitbit a promis de nombreuses fonctionnalités pour sa nouvelle smartwatch, mais n’en a pas fourni beaucoup. Maintenant, la société a annoncé une nouvelle mise à jour logicielle pour Fitbit Sense et Versa 3 qui tient bon nombre de ses promesses.

La mise à jour Fitbit OS 5.1 est en cours de déploiement sur les appareils Fitbit Sense et Fitbit Versa 3 aux États-Unis. La mise à jour comprend à la fois des fonctionnalités axées sur la santé et des montres intelligentes, y compris des améliorations SpO2 et un nouvel assistant vocal.

Tout d’abord, les améliorations SpO2. Au lancement, le Fitbit Sense et la Versa 3 ne pouvaient suivre les lectures de SpO2 pendant la nuit que si un certain cadran de montre était installé. C’était une implémentation bizarre, mais cette limitation disparaît enfin. Les montres Fitbit Sense et Versa 3 peuvent désormais suivre les niveaux d’oxygène dans le sang pendant la nuit sans avoir besoin d’installer un certain cadran.

Si vous aimez les cadrans de montre axés sur la SpO2 de Fitbit, nous avons de bonnes nouvelles. Fitbit annonce qu’il déploiera sept nouveaux cadrans de montre d’ici la fin de l’année, qui mettront l’accent sur les niveaux de SpO2 en un coup d’œil.

L’assistant Google est également arrivé pour Fitbit Sense et Versa 3. Vous pouvez désormais choisir entre les assistants vocaux de Google ou d’Alexa en sélectionnant votre option préférée dans les paramètres de compte de l’application Fitbit.

Alexa reçoit également une mise à niveau. Maintenant, si vous posez une question à Alexa, il peut vous répondre avec une réponse audible. Cela correspond davantage au fonctionnement des assistants vocaux sur les montres Wear OS.

Et enfin, appeler et envoyer des SMS. Les utilisateurs de Sense et Versa 3 peuvent désormais répondre aux appels Bluetooth depuis leur poignet à l’aide du haut-parleur et du microphone intégrés. Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez désormais répondre aux messages texte entrants avec des commandes vocales.

Cette mise à jour devrait être une bonne nouvelle pour tous les premiers utilisateurs de Sense ou Versa 3. Encore une fois, il devrait être déployé dès aujourd’hui aux États-Unis. Fitbit n’a pas indiqué si d’autres régions recevraient bientôt la mise à jour, mais nous vous tiendrons au courant si nous entendons des détails de disponibilité plus détaillés.

Je vais bientôt étudier la mise à jour de mon Fitbit Sense, alors assurez-vous de garder un œil sur notre examen de Fitbit Sense pour voir comment les nouvelles fonctionnalités se déroulent.