Firewall Zero Hour: Operation Syndicate commence demain – Bande-annonce et détails

Comme annoncé sur le blog PlayStation officiel, les joueurs du jeu de tir PlayStation VR « Firewall Zero Hour » peuvent s’attendre à de nouveaux contenus demain, mardi 23 juin 2020.

La cinquième saison de «Firewall Zero Hour» commence sous le nom «Operation Syndicate». Entre autres choses, il y a un nouvel entrepreneur sous la forme de Lucia Gallo – également connue sous le nom de Luna. Les développeurs décrivent la capacité «Backtrace» de Luna comme unique: les joueurs peuvent voir les contours de tous les émetteurs de brouillage de signaux à travers le monde pendant quatre secondes, aidant ainsi leurs coéquipiers à localiser et à détruire l’équipement en temps voulu.

Une nouvelle carte et un nouveau contenu cosmétique

« Operation Syndicate » comprend également une nouvelle carte appelée « Blacksite », qui est disponible gratuitement pour tous les joueurs. Selon les informations officielles, « Blacksite » marquera des points, entre autres, avec les nombreuses options de couverture censées garantir des échanges de tirs passionnants et tactiques. À cela s’ajoutent la nouvelle arme « Custom ZS » et 24 objets cosmétiques exclusifs.

Après avoir terminé les missions pertinentes, vous aurez accès à des bijoux, des peintures faciales et des peaux de camouflage. En plus des récompenses de mission gratuites, les détenteurs d’OP-Pass ont accès à des récompenses de mission premium et bonus.

Sur le sujet: Firewall Zero Hour: DLC 4 dévoilé avec de nouveaux mercenaires, armes, bibelots, teints et plus

La fin est un skin d’arme légendaire pour Luna, qui change de main pour 250 000 unités cryptographiques. Vous pouvez choisir de déverrouiller la peau en obtenant les 24 autres nouveaux articles cosmétiques.

Voici la bande annonce officielle du début de « Operation Syndicate » demain. Tous les autres détails sur la cinquième saison de « Firewall Zero Hour » sont disponibles sur le blog PlayStation officiel.

