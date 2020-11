« Fire It Up » – Xbox est heureuse de permettre aux utilisateurs de démarrer sur les séries X et S avant le lancement

Le lancement de la série Xbox S / X approche à grands pas. Les fans se sont précipités vers les boutiques en ligne dès l’annonce des précommandes. Plus important encore, Microsoft est conscient que de nombreuses personnes mettent la main sur la console plus tôt que prévu.

Le mécanisme de précommande mis en place par Microsoft servait de modèle pour les précommandes de PlayStation 5 qui étaient plutôt chaotiques.

En gardant cela à l’esprit, Xbox a envoyé un message aux joueurs qui ont déjà reçu la console. Microsoft a annoncé une mise à jour pour les joueurs qui ont déjà activé la console. Les joueurs recevront plusieurs mises à jour, y compris des correctifs d’optimisation avant le lancement.

L’équipe est consciente que certains fans commencent à recevoir des consoles avant le lancement. Pour ceux qui les reçoivent tôt, vous êtes invités à le lancer et à commencer à jouer! FYI: Nous sommes toujours en train de faire les dernières touches pour le lancement, alors attendez-vous à plusieurs mises à jour de plate-forme et de jeu avant le lancement. – Support Xbox (@XboxSupport) 8 novembre 2020

La Xbox est-elle en avance sur son concurrent dans la guerre des consoles?

Tout récemment, un rapport a répertorié une compilation du temps de chargement de certains titres rétrocompatibles sur les consoles de nouvelle génération. Bien qu’il ait pu être facile de supposer que la bataille serait féroce, la Xbox a gagné par une bonne marge.

Cela met l’affirmation de Sony selon laquelle son SSD est plus rapide que la Xbox Series X sous un examen minutieux. Les résultats racontent une histoire différente car la plupart des titres se chargent plus rapidement sur la console nouvelle génération de Microsoft. Cependant, il se peut que ce ne soit pas le cas pour les titres de nouvelle génération.

Cela rend la guerre des consoles plus intéressante que jamais. La Xbox n’a peut-être pas une longue gamme d’exclusivités au lancement, mais son matériel est suffisamment capable de faire fonctionner les titres actuels et de nouvelle génération à des tarifs exaltants.

En outre, un événement de lancement a été organisé dans différentes parties du monde. Tout le monde peut faire partie de l’événement et posséder une console n’est pas une nécessité. Microsoft a permis cela pour rendre l’événement plus inclusif dans l’espoir de convaincre plus de pôles de rejoindre l’armée Xbox. Xbox mettra également en lumière plusieurs titres de nouvelle génération. Cette liste comprend Gears Tactics, Gears 5, Destiny 2, Forza Horizon 4 et Yakuza: Like a Dragon.

Les jours suivants après la sortie de la console s’annoncent très excitants. Il y a encore beaucoup à venir. La Xbox Series S / X sortira dans le monde entier le 10 novembre. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour!

