Fire Force Saison 2 Date de sortie, personnages, lignes de l’intrigue

– – – – – – Fire Force Season 2 est une série de mangas japonais écrite par Atsushi Okubo et publiée par Kodansha. Il s’agit d’un drame aventureux, fantastique et de science-fiction. Sa série Manga compte 24 volumes intéressants. La série télévisée animée Fire Force est réalisée par Yuki Yase (saison 1) et Tatsuma Minamikawa (saison 2). Son réseau d’origine est MBS et TBS, son réseau anglais est Aniplus Asia et Adult Swim. Il a 28 épisodes. Fire Force Saison 2 Date de sortie Fire force a à la fois des séries télévisées Manga et Anime. Le manga commençait sa sérialisation dans le magazine Manga le 23 septembre 2015. Ils ont initialement lancé leur série Manga le 23 septembre 2015. Et son magazine hebdomadaire était Weekly Shonen Magazine. La série télévisée animée était à l’origine The Cast Of Fire Force Season 2 Fire force a une force de feu spéciale et avec de nombreux personnages, Special Fire Force Company 8 a des personnages principaux comme Shinra Kusakabe, Akitaru Obi, Takeshisa Hinawa, Maki Oze, Iris, Arthur Boyle, Tamaki Kotatsu, Victor Licht, Vulcan Joseph, Lisa Isaribe et Yu. Special Fire Force Company 1 a différents personnages comme Leonard Burns, Flam Karim, Foien Li et Onyango. Special Fire Force Company 2 a Gustav Honda et Takeru Noto. Special Fire Force Company 3 a Dr Giovanni agit avec des rôles majoritaires. Special Fire Force Company 1 à 8 a différents personnages avec des voix intéressantes. Intrigue du spectacle Shinra Kusakable est le jeune de la troisième génération avec le surnom de «Devil Footprints». Il a gagné ce surnom en raison de sa capacité à enflammer ses pieds à volonté. Après cela, il rejoint la Special Fire Force Company 8, dans laquelle d’autres prokinetics ont également lieu. Ils se sont consacrés à mettre fin aux attaques infernales et en même temps, ils enquêtaient sur les entreprises 1 à 7 pour corruption potentielle. Il y a douze ans, sa mère est morte dans le feu. À ce moment-là, son frère a été kidnappé par un mystérieux culte apocalyptique qui est derrière l’attaque infernale et Shinra commence à l’apprendre. Conclusion C’est vraiment un manga intéressant et une série télévisée animée. La plupart des séries japonaises ont une bonne histoire et aussi d’excellents personnages avec des voix. Les séries animées sont principalement dirigées au Japon car elles travaillaient dur pour divertir les gens alors regardons-nous pour une bonne expérience. J’espère que ces informations seront utiles à leurs fans et restez à l’écoute pour de telles mises à jour. – – –

