Finition de la garniture de base Ford Figo et Freestyle Diesel

Ford a abandonné les variantes de base de Figo, Aspire et Freestyle Diesel, ce qui rend leurs prix de départ plus élevés qu’auparavant.

Ford est l’une de ces entreprises qui voit une demande égale de voitures diesel et essence. Pour Freestyle, Ecosport, Figo et Aspire, le scénario est le même où ils ont tous pour la plupart une demande égale pour les deux groupes motopropulseurs. Pour ceux qui veulent acheter les variantes diesel de la famille Figo, ils ont une nouvelle importante.

En raison de la faible demande, les variantes de spécifications de base de Ford Figo, Freestyle et Aspire ont été abandonnées. La variante diesel de base Trend n’est pas répertoriée sur le site Web et la variante de départ est désormais Titanium. Cependant, pour le moteur à essence, la variante Trend de base est toujours disponible au même prix.

Désormais, vous n’obtenez que deux variantes avec les moteurs diesel Figo et Aspire, y compris le titane et le titane Blu (même spécification Titanium + pour Aspire). La plupart des acheteurs optent pour les variantes haut de gamme uniquement parce qu’elles sont mieux dotées de fonctionnalités et offrent également six airbags. Quant au Freestyle, il se déclinera en trois variantes, Flair, Titanium et Titanium +.

Ford Figo Diesel commence maintenant à Rs 7,55 Lakhs jusqu’à Rs 8,15 Lakhs, tandis que le diesel Aspire commence à Rs 8,29 Lakhs jusqu’à Rs 8,64 Lakhs. Le prix de la Ford Freestyle est comparable à celui de l’Aspire, avec ses variantes diesel à partir de Rs 8,14 Lakhs jusqu’à Rs 8,79 Lakhs (tous les prix hors salle d’exposition). Tous les trois sont équipés du même moteur diesel et du même moteur à essence.

Un moteur diesel de 1,5 litre et un moteur à essence Dragon trois cylindres de 1,2 litre alimentent les trois voitures. Le moteur à essence est capable de produire 96 PS et 119 Nm de couple maximal. Le moteur diesel est réglé pour produire 100 PS et 220 Nm de couple maximal. Tous les trois manquent une boîte de vitesses automatique et sont associés à un bâton manuel à 5 ​​vitesses.