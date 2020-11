Finales ATP | Daniil Medvedev bat Dominic Thiem, la tactique surprise devient finale

Proche de la défaite, Daniil Medvedev a soudainement changé de tactique lors de la finale de l’ATP et a remporté le plus gros titre de sa carrière en battant le champion de l’US Open Dominic Thiem 4-6 7-6 (2) 6-4 dimanche (lundi AEDT).

Le quatrième, Medvedev, est devenu le premier joueur à battre chacun des hommes n ° 1 à 3 dans le championnat de fin de saison – et seulement le quatrième à le faire à n’importe quel événement de la tournée au cours des 30 dernières années.

Le retour contre le n ° 3 Thiem, qui a duré plus de deux heures et demie, a ajouté aux victoires remportées par Medvedev contre le n ° 1 Novak Djokovic dans la partie du tournoi à la ronde du tournoi et le n ° 2 Rafael Nadal lors de la demi-finale de samedi. -finales sur un court dur couvert sans spectateurs, qui ont été interdits en raison de la pandémie de coronavirus.

Medvedev est allé 5-0 en tout, un revirement assez important par rapport à il y a un an, quand il est allé 0-3 aux finales ATP. Le tournoi termine maintenant ses douze années de course à Londres, se déplaçant à Turin, en Italie, l’année prochaine.

Le Russe de 24 ans a clôturé 2020 en allant 10-0 en novembre, dont sept victoires contre des membres du Top 10. Il n’a remporté aucune victoire sur les 10 premiers adversaires au cours des 12 mois précédents.

Daniil Medvedev détient le trophée de la finale de l’ATP après avoir battu Dominic Thiem dans le décideur. (Getty)

La défense et la puissance de Thiem depuis la ligne de fond l’ont placé en tête tôt, et un service solide à des moments clés lui a permis de sauver les huit premiers points de rupture qu’il a affrontés. Mais Medvedev, le finaliste de Nadal à l’US Open 2019, a finalement converti sa sixième chance de pause du troisième set – et du neuvième du match – en se faufilant derrière un retour, remportant une volée en coup droit et remontant 3- 2.

C’était suffisant, car Medvedev n’a jamais fait face à un point de rupture pendant le reste du temps; il a terminé avec 12 as.

Un changement clé est intervenu dans le bris d’égalité du deuxième set, grâce à un changement de style de Medvedev.

Thiem avait pris une avance de 2-0 là-bas, avant que Medvedev ne revienne en force, utilisant un élément de surprise en se précipitant au filet plus souvent que d’habitude – à la fois derrière les services et les retours – et en perdant les sept points suivants. Medvedev a continué avec cette stratégie à grand effet dans le set final, aussi.

Cela semblait déstabiliser Thiem, qui avait remporté trois des quatre matches précédents de la paire, y compris en sets consécutifs en demi-finale à New York en septembre, en route vers son premier trophée du Grand Chelem.

Daniil Medvedev se bat pour un coup droit lors de la finale de l’ATP contre Dominic Thiem. (Getty)

Dans le deuxième set dimanche, Thiem a eu l’occasion de prendre un avantage de 4-3, mais il a raté un tir court sur l’un, réagissant en mettant ses mains sur ses hanches, et Medvedev a produit un as sur l’autre.

Thiem a trébuché et est tombé sur le court lors du match suivant, mais semblait aller bien.

REMARQUES: Wesley Koolhof et Nikola Mektic ont remporté le championnat de double ATP Finals pour leur premier titre en couple. Ils ont pris les cinq derniers points du bris d’égalité pour battre Jurgen Melzer et Edouard Roger-Vasselin 6-2 3-6 10-5 lors de la finale de dimanche.