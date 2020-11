Finale de la série Supernatural: date de sortie, bande-annonce, synopsis et actualités

in

Je n’ai jamais pensé que ce jour viendrait, mais il l’a fait, comme tout doit: SurnaturelLe dernier épisode est dans moins d’une semaine. « Pour la première fois, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite », a déclaré Chuck dans l’avant-dernier épisode. Toi et nous deux, Chuck. Vous et nous tous les deux. Mais nous le ferons assez tôt! Voici tout ce que nous savons sur le Surnaturel Le final de la série…

Date de sortie de la finale de la série Supernatural

le Surnaturel La finale de la série sera diffusée le jeudi 19 novembre, mais à une heure un peu plus tardive de 21 h HE. Le régulier Surnaturel le créneau horaire sera rempli par un Surnaturel spécial appelé Surnaturel: La longue route à la maison. L’émission spéciale mettra en vedette des entrevues avec les acteurs alors qu’ils réfléchissent à la série et à ce que cette fin signifie pour tous.

Pour ceux qui ne sont pas en mesure d’assister à la diffusion de la finale, l’épisode sera disponible pour regarder sur le site Web et l’application The CW vendredi, et devrait être disponible sur Netflix (avec toute la saison finale) mercredi, 27 novembre.

Bande-annonce finale de la série Supernatural

Nous avons maintenant notre premier regard sur le Surnaturel Le final de la série. Découvrez la promo ci-dessous, qui met fortement l’accent sur la spéciale…

