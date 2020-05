Finale de la saison «9-1-1»: la fin du voyage de Connie Britton et d’autres détails par les créateurs

– Publicité –



Alerte Spoiler: L’article contient des informations sur la finale de la saison du 9-1-1.

Le showrunner Tim Minear prévoit de heurter les émissions 9-1-1 et son spin-off 9-1-1 Lone Star. Les deux émissions sont en fait distribuées par Fox Broadcasting Company. Minear a déclaré qu’il prévoyait un croisement des épisodes dramatiques d’urgence.

Cette mise à jour est venue juste après le coup sur la finale du 9-1-1. Dans la finale de la saison, Owen Strand de Rob Lowe et ses collègues ont traversé une tempête solaire.

Le showrunner Minear a parlé dans une interview de la saison 3 du 9-1-1, c’est-à-dire la saison finale de la franchise. Il a dit qu’il avait maintenant la 1ère saison de 9-1-1 Lone Star à son actif. Et il aimerait croiser ou polliniser les deux drames d’urgence de Fox.

La saison 3 de la série a été assez dévastatrice pour les téléspectateurs. Cela a commencé par un tsunami qui a enveloppé la jetée de Santa Monica et s’est terminé par un énorme accident de train. L’équipe de secouristes au 118 se précipite pour demander de l’aide lors de l’accident de train. Le spectacle a présenté la star Rumer Willis et Travis Schuldt comme deux des victimes de l’accident. Tout cet événement a ramené l’ancien répartiteur de Connie Britton qui est parti en finale de la saison 1.

L’émission met en vedette Jennifer Love Hewitt, Kenneth Choi, Peter Krause, Aisha Hinds, Rockmond Dunbar et Ryan Guzman

L’émission 9-1-1 était un produit de Fox Television. Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear sont les créateurs, producteurs exécutifs et écrivains de la série. La série contient une liste de producteurs exécutifs. La liste comprend Bradley Buecker Alexis, Martin Woodall, Angela Bassett, Peter Krause, John J. Gray et Kristen Reidel.

Nous présentons ici quelques extraits de l’interview du show runner Tim Minear révélant quelques mises à jour.

Lorsqu’on lui a demandé comment planifier la fin et ses attentes exactes, il a dit que l’idée de la finale n’était pas du tout planifiée. Ils ont parlé plus tôt de ramener Abby et Connie Britton, mais le déraillement était simultané. La révélation de Connie en finale de la saison était alors prévue et elle s’est bien exécutée. Ils avaient où ils voulaient aller pour la finale. Exactement ce que l’équipe avait espéré s’est bien passé.

Interrogé sur la fin des personnages, Tim a répondu que oui, ce serait la fin des personnages. Ce fut un voyage assez long, mais les personnages ont terminé leur voyage. Si les personnages sont étirés longtemps, ce sera dans une sorte de stase étrange. Donc, l’équipe avait raison au point même de cette histoire où elle était mûre, mais elle était sur le point de tourner et de pourrir.

Tim a dit qu’il y aurait des personnages plus importants dans la 4e saison. Maddie (Jennifer Love Hewitt) et Chimney (Kenneth Choi) sont sur le point d’avoir un bébé. Et il figurera également dans la prochaine saison. Nous aimerons certainement ces personnages comme nous l’avons aimé auparavant. Le personnage de Brooke va nous divertir tous dans la saison 4 également.

La saison quatre apportera beaucoup plus devant les téléspectateurs. Nous pourrions probablement assister à une tempête solaire. L’émission a toujours présenté de grandes idées, nous pouvons donc nous attendre à la même chose de la nouvelle.

Les créateurs croient qu’ils sont assez chanceux pour terminer la production avant la mise en place du verrouillage. Sinon, cela aurait vraiment affecté l’équipe de production et les processus de l’émission. Nous pouvons constater que la pandémie de coronavirus a mis le monde entier en pause et que notre industrie du divertissement n’est pas différente.

