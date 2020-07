Finale de la Coupe DFB : FC Bayern vs Bayer Leverkusen diffusé en direct

Vous ne voulez pas manquer la finale de la Coupe DFB entre le FC Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ? Aucun problème ! Nous vous expliquerons comment regarder le jeu en direct sur une télévision gratuite.

FC Bayern Munich vs Bayer Leverkusen : date, heure et lieu

La finale de la Coupe DFB entre le FC Bayern Munich et le Bayer Leverkusen aura lieu samedi 4 juillet prochain. Le lieu est, comme d’habitude, le stade olympique de Berlin. Le jeu commence à 20 h.

La coupe de DFB en direct et gratuite sur la télévision

La finale de la Coupe DFB entre le FC Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sera retransmise sur TV gratuite: Die ARD montre le jeu en direct et en entier. Via le site Internet de la Spectacle sportif ou dans le Spectacle sportif-App peut également suivre le jeu en déplacement via livestream.

Montre également Ciel la finale de la Coupe DFB en direct. Le flux en direct peut également être suivi ici via les portails de streaming SkyGo et SkyTicket.

Comment regarder la coupe DFB en direct ?

SPOX accompagne la finale de la Coupe DFB entre le FC Bayern Munich et le Bayer Leverkusen en direct. Avec un téléscripteur en direct, vous ne manquerez pas une scène de jeu importante.

FC Bayern Munich : le chemin vers la finale

Pas aussi confiant que d’habitude: les champions du record ont remporté quatre de leurs cinq matchs de coupe avec un seul objectif de différence. Surtout au deuxième tour contre le VfL Bochum Lewandowski and Co. étaient sur le point de partir. L’équipe de Munich a tourné le jeu avec une double grève tardive.

Gameday Date adversaire Résultat 1 tour Lun 12.08.2019 Energie Cottbus 1: 3 2ème tour Mar 29.10.2019 VfL Bochum 1: 2 16e de finale Mer 05.02.2020 TSG Hoffenheim 4: 3 Quarts de finale Mar.03.03.2020 FC Schalke 04 0: 1 Demi finales Mer 10.06.2020 E. Francfort 2: 1

Bayer Leverkusen : Le chemin vers la finale

Bayer Leverkusen a exclu BVB du tournoi en huitièmes de finale. Sinon, le Werkself avait un moyen soi-disant facile pour la finale de la coupe.

Gameday Date adversaire Résultat 1 tour 10.08.2019 Alemannia Aachen 1: 4 2ème tour 29/10/2019 SC Paderborn dix 16e de finale 05.05.2020 Borussia Dortmund 4: 3 Quarts de finale 04.03.2020 Union Berlin 3: 1 Demi finales 06/09/2020 Sarrebruck 3-0