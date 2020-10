Final Fantasy XVI – Le site officiel avec de nouvelles informations est en ligne

Comme annoncé, Square Enix a également le site officiel Final Fantasy XVI mis en ligne, où vous pouvez trouver de nouvelles informations sur le jeu de rôle exclusif PS5.

Là, vous vous consacrez au monde de Valisthea, dont la vie est déterminée par les cristaux mères. Ce sont des montagnes de cristal scintillantes qui dominent les royaumes environnants et les bénissent avec de l’éther. Pendant des générations, les gens ont afflué vers ces roches d’espoir pour utiliser leurs bénédictions et faire de la magie avec l’aide de l’éther qui leur permet de vivre une vie de confort et d’abondance.

De grands centres de pouvoir sont apparus autour de chacun des cristaux mères, entre lesquels règne depuis longtemps une paix difficile. Mais maintenant que la propagation de la pourriture menace leurs domaines, l’équilibre est ébranlé.

Les personnages

Aussi les premiers personnages de Final Fantasy XVI sont en vedette, y compris Joshua, Jill et Clive, qui seraient:

Le fils aîné de l’archiduc de Rosaria. Bien que tout le monde s’attendait à ce qu’il hérite des flammes du phénix et se réveille en tant que dominus, le destin a choisi son jeune frère Joshua pour assumer le fardeau à la place. A la recherche d’un rôle qui lui est propre, Clive se consacre au combat à l’épée. Il a démontré ses talents quand, à seulement quinze ans, il a remporté le tournoi ducal et a été nommé premier bouclier de Rosaria. Maintenant, il était chargé de protéger le phénix, et pour cela, il était béni avec la capacité de contrôler une partie de son feu. Malheureusement, aux mains d’un mystérieux esper noir, Ifrit, la carrière prometteuse de Clive se termine par une tragédie qui le conduit sur un chemin sombre et dangereux de vengeance. Joshua Rossfield: Le deuxième fils de l’archiduc de Rosaria et le frère de Clive cinq ans plus jeune. Joshua s’est réveillé peu de temps après sa naissance en tant que Dominus of the Phoenix. Malgré sa noble éducation, Joshua traite tous les sujets de son père avec chaleur et affection – rien de plus que Clive, qu’il admire profondément. Joshua se plaint souvent que c’est lui, le frêle rat de bibliothèque de la famille, qui a reçu le contrôle des flammes de l’oiseau de feu, plutôt que son frère plus fort et plus audacieux. Alors que Clive aime se jeter dans n’importe quel danger, Joshua se tortille à la vue d’une carotte dans son assiette. Mais ses inquiétudes sont soudainement éclipsées alors que lui aussi est saisi par les événements tragiques qui changent la vie de Clive pour toujours.

Le deuxième fils de l’archiduc de Rosaria et le frère de Clive cinq ans plus jeune. Joshua s’est réveillé peu de temps après sa naissance en tant que Dominus of the Phoenix. Malgré sa noble éducation, Joshua traite tous les sujets de son père avec chaleur et affection – rien de plus que Clive, qu’il admire profondément. Joshua se plaint souvent que c’est lui, le frêle rat de bibliothèque de la famille, qui a reçu le contrôle des flammes de l’oiseau de feu, plutôt que son frère plus fort et plus audacieux. Alors que Clive aime se jeter dans n’importe quel danger, Joshua se tortille à la vue d’une carotte dans son assiette. Mais ses inquiétudes sont soudainement éclipsées alors que lui aussi est saisi par les événements tragiques qui changent la vie de Clive pour toujours. Jill Warrick: Lorsque les Territoires du Nord sont tombés, Jill a été emmenée de son pays d’origine à Rosaria lorsqu’elle était enfant et placée en garde à vue pour assurer la paix entre les deux nations. L’archiduc a insisté pour qu’elle soit élevée avec ses fils, et maintenant, à douze ans, elle fait partie de la maison Rosfield, tout comme Clive et Josué. Toujours gentille, gentille et humble, Jill est devenue une confidente de confiance des frères.

Plus de détails sur Final Fantasy XVI, les riches et plus sont sur le site officiel.