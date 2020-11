Final Fantasy XIV – Patch 5.4 – Futures réécrit

Square Enix a publié la mise à jour 5.4 dans une bande-annonce aujourd’hui Final Fantasy XIV cela s’appelle Futures Rewritten.

En plus d’un nouveau scénario, les joueurs peuvent également s’attendre à un tout nouveau contenu cette fois-ci, y compris un nouveau raid, un nouveau donjon, un nouvel essai et bien plus encore.

Dans le nouveau scénario, Elidibus a perdu la vie dans la bataille pour la tour de cristal et une grande catastrophe a été évitée. Avec les portes fermement fermées à un avenir sombre, les lignes de l’histoire doivent maintenant être réécrites. Annoncent-ils une paix tant attendue ou chuchotent-ils simplement au sujet d’une nouvelle calamité?

Nouveau raid: la promesse d’Eden

Ryne et sa mystérieuse homologue Gaia ont réussi à remettre les éléments en équilibre dans le Grand Vide. Ce succès est dû notamment à la guerrière de la lumière, qui visite désormais le désert à son invitation, où la vie revient progressivement. Même s’il y a lieu d’espérer, la bataille n’est pas gagnée.

Un nouveau donjon: l’atelier de Matoya

Au milieu du quartier de la manufacture de Sharlayan repose un atelier abandonné – autrefois le centre de la création et de l’enchantement de la famille. Ce studio n’appartient à personne d’autre que le puissant Matoya. Après de nombreuses années de négligence, elle ouvre maintenant les portes de son atelier légendaire.

Chroniques de la nouvelle ère: la bataille de Werlyt

Gaius et le Guerrier de la Lumière ont pu utiliser le G-Warrior pour détruire l’arme Sapphire, mais l’analyse des données de Cid suggère que ce n’était pas la dernière arme anti-primale développée par la VII Légion. Un nouvel ennemi remue dans l’ombre, prêt à libérer sa terrible puissance.

Nouvelle épreuve: arme d’émeraude

Les recherches de Cid à Wendeklipp montrent qu’un troisième projet APW a été développé aux côtés de l’arme rubis et saphir: l’arme émeraude. Avec Gaius et ses compagnons, le héros se lance dans une recherche pour éviter un autre danger mortel pour Éorzéa.

La mise à jour 5.4 sera publiée début décembre 2020.