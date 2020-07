Final Fantasy XIV – Détails zum Patch 5.3

Square Enix a publié aujourd’hui des informations initiales sur le prochain patch 5.3, qui sortira le 11 août 2020.

Patch 5.3 appelé « Réflexions en cristal«Offre une opportunité idéale pour les nouveaux acteurs du monde FINAL FANTASY XIV en ligne immerger. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à de nombreux tests et défis pour les joueurs expérimentés, qui incluent la finale de l’histoire de Shadowbringers et le prochain chapitre de la série de raids d’alliance inspirée par NieR YoRHa: Dark Apocalypse.

Points forts de la mise à jour 5.3

Nouvelles commandes de scénario principal – Le rideau se lève pour l’acte final du scénario principal FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers où les membres du Pacte de l’Aube tentent de contrecarrer les plans sinistres d’Elidibus d’Ascian.

Le rideau se lève pour l’acte final du scénario principal où les membres du Pacte de l’Aube tentent de contrecarrer les plans sinistres d’Elidibus d’Ascian. Mise à jour du scénario principal: Un royaume renaît – Le scénario principal de Un royaume renaît est en cours de refonte pour offrir aux nouveaux joueurs une expérience de jeu plus engageante tout en gardant l’histoire au plus bas Heavensward suivre. De plus, les joueurs feront voler des montures dans le ciel au-dessus des zones de Un royaume renaît dès que vous avez terminé la quête « L’arme ultime ».

Le scénario principal de Un royaume renaît est en cours de refonte pour offrir aux nouveaux joueurs une expérience de jeu plus engageante tout en gardant l’histoire au plus bas Heavensward suivre. De plus, les joueurs feront voler des montures dans le ciel au-dessus des zones de Un royaume renaît dès que vous avez terminé la quête « L’arme ultime ». Essai gratuit prolongé – L’essai gratuit permet désormais aux joueurs de profiter de jeux illimités jusqu’au niveau 60, y compris l’accès au contenu de Heavensward, une autre race jouable (Au Ra) et trois emplois jouables supplémentaires (chevalier noir, astrologue et machiniste).

L’essai gratuit permet désormais aux joueurs de profiter de jeux illimités jusqu’au niveau 60, y compris l’accès au contenu de Heavensward, une autre race jouable (Au Ra) et trois emplois jouables supplémentaires (chevalier noir, astrologue et machiniste). Nouveau raid d’alliance YoRHa: Dark Apocalypse – Dans le prochain chapitre du raid d’alliance inspiré de NieR, « La forteresse de marionnettes«L’Android 2P vêtu de blanc se réveille enfin, mais un danger inattendu menace Komra.

Dans le prochain chapitre du raid d’alliance inspiré de NieR, « La forteresse de marionnettes«L’Android 2P vêtu de blanc se réveille enfin, mais un danger inattendu menace Komra. Mises à jour de la série de commandes du Reine garde (Mise à jour 5.35) – Les joueurs peuvent encore améliorer les armes qu’ils ont reçues dans le premier chapitre de cette série de missions. Ils exploreront le front sud de Bozja, une nouvelle zone et site de l ‘ »Opération Nest Raiders », la dernière offensive de la résistance bozienne pour reprendre la forteresse d’Alermuc à l’empire.

Les joueurs peuvent encore améliorer les armes qu’ils ont reçues dans le premier chapitre de cette série de missions. Ils exploreront le front sud de Bozja, une nouvelle zone et site de l ‘ »Opération Nest Raiders », la dernière offensive de la résistance bozienne pour reprendre la forteresse d’Alermuc à l’empire. Nouvel ordre des «Chroniques de la nouvelle ère»: Battle for Werlyt – Dans le cadre de la nouvelle série Ultima Weapons, les joueurs peuvent profiter d’un contenu axé sur l’histoire qui se termine par une bataille d’événement spécial.

Dans le cadre de la nouvelle série Ultima Weapons, les joueurs peuvent profiter d’un contenu axé sur l’histoire qui se termine par une bataille d’événement spécial. Nouveau donjon: « Bataille pour Norvrandt«- Tout Norvrandt devient un champ de bataille à travers lequel les guerriers des ténèbres doivent trouver leur chemin. Les joueurs peuvent relever ce nouveau défi avec d’autres aventuriers ou avec un groupe de PNJ en coopération avec des PNJ.

Tout Norvrandt devient un champ de bataille à travers lequel les guerriers des ténèbres doivent trouver leur chemin. Les joueurs peuvent relever ce nouveau défi avec d’autres aventuriers ou avec un groupe de PNJ en coopération avec des PNJ. Nouvel examen: Un nouvel ennemi redoutable avec des pouvoirs incroyables se lèvera pour tester les guerriers des ténèbres dans les versions normales et lourdes.

Un nouvel ennemi redoutable avec des pouvoirs incroyables se lèvera pour tester les guerriers des ténèbres dans les versions normales et lourdes. Nouveaux ordres des tribus sauvages – Une nouvelle série de commandes pour les artisans, dans laquelle les nains jouent le rôle principal.

Une nouvelle série de commandes pour les artisans, dans laquelle les nains jouent le rôle principal. Innovations pour un nouveau jeu + – Le scénario principal mis à jour de Un royaume renaît et d’autres missions sont désormais disponibles pour les joueurs qui souhaitent rejouer ce contenu sans perdre leur personnage et leur niveau précédents.

Le scénario principal mis à jour de Un royaume renaît et d’autres missions sont désormais disponibles pour les joueurs qui souhaitent rejouer ce contenu sans perdre leur personnage et leur niveau précédents. Nouveau contenu de combat: Examens de rêve – Les joueurs pourront affronter des versions plus fortes du Primae des extensions précédentes qui sont renforcées pour combattre des héros de niveau 80. Une prime différente est fournie pour chaque patch, en commençant par Shiva dans le patch 5.3. Chaque semaine, la victoire sur les joueurs Primae donne la chance de terminer un nouveau mini-jeu. Ceux qui sortiront victorieux recevront des billets qui pourront être échangés contre des prix.

Les joueurs pourront affronter des versions plus fortes du Primae des extensions précédentes qui sont renforcées pour combattre des héros de niveau 80. Une prime différente est fournie pour chaque patch, en commençant par Shiva dans le patch 5.3. Chaque semaine, la victoire sur les joueurs Primae donne la chance de terminer un nouveau mini-jeu. Ceux qui sortiront victorieux recevront des billets qui pourront être échangés contre des prix. Nouvelles de reconstruction d’Ishgard (mise à jour 5.31) – Grâce à tous les efforts, la reconstruction entre dans la troisième phase. Le classement est en cours de réécriture, avec de nouveaux éléments synthétisables et de nouvelles réalisations pour ceux qui font le plus pour reconstruire.

Grâce à tous les efforts, la reconstruction entre dans la troisième phase. Le classement est en cours de réécriture, avec de nouveaux éléments synthétisables et de nouvelles réalisations pour ceux qui font le plus pour reconstruire. Nouveau pour les collectionneurs et artisans – De nombreuses innovations destinées aux collectionneurs et artisans sont au programme, notamment de nouvelles livraisons demandées, des mises à jour de la Maison des Miracles de Rowena et une mise à jour de la série de commandes pour les outils en acier du ciel. La recherche de recettes est également améliorée pour en faciliter l’utilisation.

– De nombreuses innovations destinées aux collectionneurs et artisans sont au programme, notamment de nouvelles livraisons demandées, des mises à jour de la Maison des Miracles de Rowena et une mise à jour de la série de commandes pour les outils en acier du ciel. La recherche de recettes est également améliorée pour en faciliter l’utilisation. Retour de la collaboration YO-KAI WATCH – L’événement de collaboration avec YO-KAI WATCH « Les Yo-Kai vont! » Retourne le 19 août FINAL FANTASY XIV en ligne de retour et apporte de nouvelles récompenses.

L’événement de collaboration avec YO-KAI WATCH « Les Yo-Kai vont! » Retourne le 19 août de retour et apporte de nouvelles récompenses. Ajustements de tâches pour PvE et PvP, mises à jour du système et plus encore.

Le producteur et réalisateur Naoki Yoshida a également annoncé que les nouveaux joueurs de FINAL FANTASY XIV en ligne en plus d’un scénario principal plus concis du jeu original, Un royaume renaît, peut également s’attendre à un essai gratuit prolongé. Cela contient tout le contenu Un royaume renaît et expansion Heavensward – y compris toute la série de patchs 3.x – jusqu’au niveau 60. Ce contenu de jeu gratuit comprend des centaines d’heures de divertissement et d’histoires primées, sans limite de temps.

De plus, tous les joueurs précédents et futurs de Un royaume renaît accès instantané à l’ensemble Heavensward-Extension avec tous ses avantages.