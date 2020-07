Final Fantasy VII Remake Part II est en pleine production

Contents0.1 17 juil20201 Train pour Busan 2: Peninsula2 Armée des morts3 Épidémie Z4 Rise of the Living Dead 17 juil2020 Photo via comingsoon.net De toutes les myriades de sous-genres d’horreur, aucun n’a eu la résistance culturelle du genre zombie. Nous sommes tous attirés par l’idée de survivre à un monde de morts-vivants, où nos amis […] Plus

