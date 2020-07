Fin du jeu Quiz vrai ou faux!

2019 a vu la sortie de l’un des films les plus réussis de l’histoire – Avengers: Endgame. Confirmé par le président de Marvel Studios Kevin Feige comme la « finale » de l’itération actuelle de l’univers cinématographique Marvel, Endgame a reçu un accueil critique dans le monde entier et a rapporté un peu moins de 3 milliards de dollars au total.

En 2017, Feige a déclaré que « … tout avant Avengers: Fin de partie et tout après » conduirait à « deux périodes distinctes ». Quelle meilleure façon de terminer la première moitié de l’histoire de Marvel qu’avec ce blockbuster passionnant, qui a clôturé le livre sur certains des personnages les plus importants de la franchise?

Avec un casting de stars, la franchise Avengers a opposé Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson pour lutter contre les plans dangereux de Loki, Ultron et Thanos. Avec autant de héros, de lieux et de singeries de science-fiction, il peut être difficile de donner un nom aux événements. Heureusement pour vous, une foule de personnages ont été retirés de la franchise dans Infinity War en 2018, ce qui devrait rendre celui-ci un peu plus facile …

Mais, en ce qui concerne la plus récente aventure sur grand écran des Avengers, pouvez-vous séparer les faits de la fiction?

Réponses à la fin!