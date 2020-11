Fin de saison la plus heureuse: comment les choses se sont terminées pour chaque personnage

Ted est élu maire sans vendre sa famille

Le père de Harper est Ted, joué par Victor Garber, qui est de réellement fait partie de la communauté gay à Hollywood, mais ici, il joue le père d’un père qui se présente à la mairie. Ted est une question de réputation et de bonnes impressions, mais vous pouvez dire qu’il a aussi un côté doux pour lui. Il y a eu quelques moments là-bas où j’ai vraiment senti qu’Abby allait aller vers lui et lui demander sa bénédiction et que tout irait bien. Mais, cette famille avait vraiment besoin des racines tirées de leur dessous.

Au bout du La saison la plus heureuse, Les chances de Ted d’obtenir le soutien du personnage d’Ana Gasteyer et d’impressionner ses invités semblent hors de la fenêtre après le combat public de Harper et Sloane. Une fois que Tipper lui a parlé de leurs manières stupides et «parfaites», Ted s’en sort et accepte sa famille à bras ouverts. Immédiatement après, il reçoit un appel de Harry Levin de Gasteyer, qui est prêt à lui donner une piste, mais seulement si Harper reste silencieux sur sa relation avec une femme. Il rejette l’offre et, un an plus tard, il est de toute façon devenu maire par d’autres voies. Yay!