Fin de la Ligue des champions: le Bayern et Man City gagnent pour accéder à la finale 16

in

Après que la Ligue des champions se soit arrêtée pour rendre hommage à Diego Maradona, les champions en titre du Bayern Munich et de Manchester City ont gagné pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La mort du grand argentin a été annoncée deux heures avant le début des premiers matchs. Une minute de silence a été observée par les joueurs avant chacun des huit matchs, qui se sont tous disputés dans des stades vides en raison de la pandémie de coronavirus mercredi.

La victoire 3-1 du Bayern sur Salzbourg comprenait le 71e but de Robert Lewandowski en Ligue des champions, à égalité pour le troisième de tous les temps avec le grand Raul du Real Madrid. La victoire 1-0 de City à Olympiakos signifie que six équipes d’élite sont déjà dans les 16 derniers avec deux tours de la phase de groupes à jouer. Barcelone, la Juventus, Chelsea et Séville ont avancé mardi.

Liverpool a raté sa chance de les rejoindre, alors que le champion 2019 a concédé ses premiers buts dans la compétition de cette saison pour perdre 2-0 à domicile contre Atalanta. Le penalty à la septième minute d’Eden Hazard lors d’une victoire 2-0 à l’Inter Milan a permis au Real Madrid de revenir sur les rails après un début de campagne instable. L’Inter est le dernier du groupe B et fait face à l’élimination.

Marseille, le champion d’Europe 1993, et le débutant Midtjylland ne peuvent pas avancer après avoir perdu leurs quatrièmes matchs consécutifs, contre Porto et Ajax, respectivement.

BAYERN PROLONGE LE STREAK

La victoire du Bayern était sa 15e consécutive en Ligue des champions depuis le début de la saison dernière. Lewandowski a ouvert le score à la 43e, récupérant le rebond lorsque le tir de Thomas Müller a été arrêté. Le capitaine polonais ne traîne désormais que les 131 buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions et Lionel Messi sur 118.

Après avoir remporté 6-2 à Salzbourg il y a trois semaines, le Bayern a fait ses débuts en Ligue des champions au défenseur américain Chris Richards, âgé de 20 ans, et un premier départ européen au milieu de terrain espagnol Marc Roca. Il a été expulsé avec le score à 2-0 bien que Leroy Sané ait rapidement prolongé l’avance avec une tête en flèche.

Le maximum de 12 points du Bayern dans le groupe A est de sept points d’avance sur l’Atlético Madrid, qui s’est tenu 0-0 à domicile contre le Lokomotiv Moscou.

LIVERPOOL

Liverpool a remporté une victoire 5-0 à l’Atalanta il y a trois semaines et n’avait jamais perdu un match de phase de groupes de la Ligue des champions à domicile sous l’entraîneur Jurgen Klopp. Avec des défenseurs de premier choix blessés et reposés, Liverpool a été battu à juste titre par l’Atalanta qui a maintenant remporté ses deux matches à l’extérieur sans remporter l’un ou l’autre match à domicile.

Josip Iličić et Robin Gosens ont marqué les buts au début de la seconde période, pour gagner trois points qui aident Atalanta à suivre le rythme de l’Ajax derrière le leader du groupe D, Liverpool. Le premier but de l’Ajax dans une victoire 3-1 contre Midtjylland est venu du tir au curling du milieu de terrain Ryan Gravenberch, âgé de 18 ans, qui est entré par le dessous de la barre.

L’Ajax se rendra à Anfield mardi prochain pour la première fois depuis la Coupe d’Europe 1966-67.

MADRID GAGNE À MILAN

Les victoires consécutives du Real Madrid sur l’Inter Milan ont réparé les dégâts d’une perte d’ouverture surprise à domicile contre le Shakhtar Donetsk le mois dernier. Une victoire 2-0 à San Siro était également la première fois que Madrid battait l’Inter ou l’AC Milan dans le stade emblématique, bien que l’équipe de l’entraîneur Zinedine Zidane y ait remporté la finale 2016 contre son rival de la ville, l’Atlético.

La pénalité précoce de Hazard était son premier but en Ligue des champions pendant trois ans, et la tête de Rodrygo en seconde période a assuré les points.

L’Inter a joué la majeure partie du match avec 10 hommes après l’expulsion du milieu de terrain chilien Arturo Vidal. Vidal a reçu deux cartons jaunes en quelques secondes après avoir réprimandé l’arbitre Anthony Taylor pour un penalty non accordé.

Madrid traîne toujours le leader du groupe B, le Borussia Mönchengladbach, d’un point, après que l’équipe allemande ait battu le Shakhtar 4-0. L’Inter, cependant, a six points de retard sur Gladbach avec deux matchs à jouer. Le but marquant du Borussia était son troisième, un coup de pied au-dessus de la tête de l’attaquant suisse Breel Embolo.

ÉTOILES À PIED

Privé de temps de jeu régulier en Premier League, Phil Foden, 20 ans, a profité d’un départ de l’entraîneur Pep Guardiola pour marquer à la 36e et sceller la victoire 1-0 de Manchester City à l’Olympiakos. City a un dossier parfait de quatre victoires pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour une huitième saison consécutive, et sera probablement rejoint par Porto.

Le double champion d’Europe a gagné 2-0 à Marseille qui s’est effondré pour une 13e défaite consécutive dans la compétition datant de la saison 2011-12. Porto a six points d’avance sur l’Olympiakos, troisième, à deux tours de la fin.