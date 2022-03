Batman v Superman : résumé et explication de la fin du film DC

Au cas où le titre du film ne l’aurait pas laissé deviner, l’objectif déclaré de Batman v Superman : l’aube de la Justice a toujours été de faire démarrer le DCEU et d’accélérer le calendrier d’un film ou deux de la Ligue des Justiciers. Quels que soient vos sentiments sur le film lui-même, Batman v Superman place définitivement l’avenir de l’univers cinématographique des super-héros DC dans une position intéressante.

La chose évidente qui doit se produire pour que tout fonctionne comme il se doit est que Superman doit revenir à la vie. Et il a du le faire assez rapidement, car le film Justice League est sorti peu de temps après, et Henry Cavill en faisait effectivement partie.

Superman est-il vraiment mort ?

Le dernier plan de la fin de Batman v Superman est assez explicite sur le fait que la « mort » de Superman n’est pas exactement la fin de la route. On peut voir la terre commencer à se soulever du cercueil de Clark Kent, en clin d’œil à l’étrange effet d’anti-gravité qui se manifeste avant que Superman n’apprenne à voler dans Man of Steel. Donc, oui, une résurrection est imminente.

Cela ne devrait pas être trop grave, bien sûr, puisqu’il s’agit simplement de savoir quel type de route les réalisateurs veulent emprunter pour y parvenir. Personne n’est jamais vraiment mort dans les bandes dessinées ou les films de super-héros (à l’exception des milliers de personnes qui ont été des dommages collatéraux dans la bataille finale de Man of Steel, bien sûr), et Superman ne fait pas exception.

La méthode de mort de Superman est tirée directement de l’une de ses plus célèbres histoires de bande dessinée, La Mort de Superman (qui a été rapidement suivie de son retour). Là, comme ici, Superman meurt dans son ultime effort pour empêcher Doomsday de tout détruire sur son passage.

Les comics ont emprunté un chemin détourné pour la résurrection de Superman, un chemin qui n’est pas exactement assez économique pour le grand écran. Dans les bandes dessinées, à la suite de sa mort, quatre « Supermen » se sont levés pour prendre sa place, chacun d’entre eux semblant prétendre être le « vrai » Superman. Les quatre étaient un Superboy de 16 ans, apparemment un clone de l’homme d’acier, une version extraterrestre froide, presque impitoyable, manifestant certains pouvoirs extraterrestres, un cyborg hideux de type Terminator, et John Henry Irons qui portait une armure tout en semblant inspiré par l’esprit de Superman.

Au cours de cette histoire (qui est d’ailleurs plutôt excellente, malgré sa nature gadget), il est révélé (bien sûr !) qu’aucun de ces individus n’est le » vrai » Superman. Kal-El était simplement plongé dans un profond coma, et il est ressuscité par la technologie kryptonienne, juste à temps pour arrêter une menace encore plus grande pour la planète que Doomsday. Lorsqu’il revient à la vie, il porte même un costume noir avec un logo « S » argenté, une combinaison de couleurs à laquelle le design de son cercueil était un clin d’œil assez évident.

Inutile de dire que rien de tout cela ne se produira lorsque nous assisterons à la scène de résurrection de Superman dans Justice League (même si nous aurons peut-être droit à un costume noir et argenté de Superman). Mais Batman v Superman : Dawn of Justice offre plusieurs autres indices bien avant la mort de Superman qui laissent entrevoir non seulement la nature potentielle du retour de Superman, mais aussi les histoires potentielles que les prochains films de Justice League exploreront.

Batman V Superman : l'Aube de la Justice - Bande Annonce Officielle (VF) - Ben Affleck

Lire cette vidéo sur YouTube

De qui Lex Luthor parlait-il ?

Pour commencer, plusieurs indices visuels et verbaux dans le film indiquent que Darkseid arrive dans le DCEU. Le personnage mystérieux qui a « entendu » la « cloche » à laquelle Lex Luthor fait référence ne peut être qu’un seul personnage, et c’est Darkseid. Darkseid est un dictateur au visage de pierre et au pouvoir presque inimaginable qui règne sur le monde d’Apokolips et commande une armée de paradémons cauchemardesques et d’horribles surhommes.

Comme Lex est un scientifique, et un xénophobe de surcroît, il est logique qu’il regarde déjà vers les étoiles pour trouver des menaces extraterrestres potentielles pour la vie sur Terre. Et ne vous méprenez pas, Darkseid est la plus grande menace de toutes. Mais dire que Darkseid va être le grand méchant d’un film sur la Ligue des Justiciers, c’est un scénario du genre « Dernières nouvelles : le soleil se lève à l’est ! », alors creusons un peu plus.

Plus tôt dans le film, nous avons eu la séquence cauchemardesque de Batman où il se bat contre des soldats portant la marque de Superman et des créatures extraterrestres ailées. Le symbole « Omega », qui est l’une des marques de fabrique de Darkseid, est clairement visible sur le sol. Les hideuses créatures extraterrestres que Batman combat sont incontestablement des Parademons d’Apokolips.

Warner Bros. a publié une scène supprimée qui est aussi un indice assez important :

Il s’avère que c’est Steppenwolf, le méchant du film Justice League. C’est l’oncle de Darkseid, et il est très puissant.

Flash apparaît également à Batman après sa séquence de cauchemar, lui disant qu’il avait « raison » à propos de Superman et que Lois Lane est en quelque sorte la « clé » de quelque chose. J’ai l’impression que lorsque Superman reviendra effectivement à la vie, il ne sera pas du côté des anges.

Pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, outre le fait que Zack Snyder déteste apparemment tout ce que le personnage de Superman représente et qu’il fera tout son possible pour s’assurer qu’aucune version purement héroïque du personnage n’apparaîtra à l’écran dans aucun de ces films, il y a aussi une tradition dans les comics qui veut que Superman devienne mauvais (même temporairement), et ce moment Flash, associé à l’arrivée imminente de Darkseid, semble faire un clin d’œil à au moins deux d’entre eux.

Le moyen le plus facile de rendre Superman mauvais est de tuer Lois Lane. Donc, oui, vous vous souvenez de ce que Flash a dit sur Lois comme étant la « clé » ? Si Lois meurt, le dernier et meilleur lien de Superman avec l’humanité disparaît (du moins, c’est ce que dit une certaine logique illogique), et c’est parti pour les courses à la domination du monde. La plupart de ces éléments proviennent du jeu vidéo et de la bande dessinée Injustice : Gods Among Us, une version alternative de la mythologie DC extrêmement sombre et sinistre qui semble avoir une influence démesurée sur la sensibilité du DC Extended Universe.

Le retournement de Superman dans Injustice n’a rien à voir avec Darkseid. Mais Darkseid a une longue histoire de manipulation de Superman à ses propres fins, et il est facile de voir un Superman hors de lui, fraîchement décorpsifié, tomber sous l’emprise d’un dictateur interstellaire. Il existe une brillante histoire de Superman : The Animated Series (à regarder sur Amazon ici !) intitulée « Legacy » (le final de la série en deux parties) qui voit Superman subir un lavage de cerveau et croire qu’il est l’un des enfants de Darkseid, et il se comporte en conséquence. Il y a eu d’autres cas dans les comics où Superman est devenu un pion involontaire de Darkseid, notamment dans le comic New 52 Earth-2 où un clone de Kal-El est un serviteur de Darkseid connu sous le nom de (je ne plaisante pas) Brutaal, un nom qui semble juste assez subtil pour les goûts de ce film.

La connexion Lois Lane/Injustice est peut-être une preuve indirecte, mais l’arrivée de personnages liés à Darkseid dans l’univers DC est un fait indéniable à ce stade. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait deux indices massifs indiquant la présence imminente d’un Superman « maléfique » dans les films à venir s’il n’était pas prévu de suivre cette voie pendant au moins la moitié d’un film. Si Darkseid finit effectivement par manipuler Supes ressuscité, il est possible que la vision cauchemardesque de Batman ne soit pas qu’un cauchemar après tout… elle pourrait être une prophétie de ce qui est à venir. Et oui, cela pourrait inclure les étranges stormtroopers de Superman, aussi.

Mais la mort de Superman semble avoir poussé Batman à changer ses habitudes fascistes… au moins un peu. Pendant ce moment, lors des funérailles de Clark, et en parlant avec Wonder Woman, il semble presque optimiste quant à la différence que peuvent faire les héros. D’après ce que nous avons appris sur le plateau de Justice League, il semble que le sacrifice de Superman sera la chose qui ouvrira les films du DCEU à quelque chose qui ressemble réellement à un idéal héroïque. Et quand il reviendra enfin, il sera la figure inspirante qu’il est censé être. Au moins, Batman et Wonder Woman savent maintenant qu’ils doivent rassembler plus de héros pour défendre le monde contre les grandes menaces.