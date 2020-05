Fils prodigue: nos réflexions sur la série FOX & # 039; Possibilités de la saison 2

Maintenant, cette saison, l’un des FOX Fils prodigue a terminé, que pouvons-nous attendre d’une deuxième saison attendue? Nous sommes-nous retrouvés accrochés aux questions en suspens? Pas vraiment. Chaque cliffhanger était parfaitement attaché, ce qui me contrarie un peu car maintenant ma seule attente pour la prochaine saison est que j’ai apprécié la première. Il n’y a vraiment aucune question sans réponse, et il y a un certain niveau de prévisibilité avec Ainsley (Holston Sage) poignarder Endicott (Dermot Mulroney). Il n’y a aucun moyen qu’elle purge une journée en prison, surtout avec Jessica (Bellamy Young) armée d’avocats. Brillant (Tom Payne) a eu son moment cathartique en sauvant The Girl in the Box, et s’il devait vraiment avoir un aperçu de la finale de la saison, c’est qu’il est ne pas son père (même si on ne peut pas en dire autant de sa petite sœur). Gil (Lou Diamond Phillips) a été laissée à l’hôpital au milieu de la chirurgie, survivant très probablement et fournissant à Jessica une épaule sur laquelle pleurer et à protéger ses enfants contre une peine d’emprisonnement à perpétuité (en particulier avec ma prédiction de Bright essayant de prendre la chute pour la gâchette d’Ainsley heureuse doigts de couteau).

Les questions pressantes pour moi: le chirurgien (Michael Sheen) sortir de la prison au milieu de l’agitation et du chaos? Sinon, dans quel but continuera-t-il de servir? Va-t-il simplement aider Bright dans ses affaires, et plus important encore, la saison deux de Fils prodigue se transformer en une procédure policière générique? J’espère que non. La plus grande intrigue tout au long de l’émission (et quelque chose qui a littéralement fait que mon cœur saute constamment un battement) se demandait si Bright est un sociopathe sadique tout comme son père. Faute d’une meilleure phrase, son credo de rue a sérieusement chuté dans la scène de clôture du dernier épisode. Malcolm a eu une occasion parfaite de tirer sur l’homme responsable d’avoir blessé tant de gens, y compris sa famille et tué sa petite amie. Au lieu de saisir l’occasion, il a à peu près commencé un mantra métaphorique de lui lire ses droits. Rappelez-vous, nous avons un retour à l’épisode un de la série: Malcolm a scié le bras d’une victime pour l’empêcher de se faire exploser. Si les circonstances d’Endicott ne suffisent pas à faire bouillir son sang psychotique, rien ne le fera.

Je suis un grand fan de la série et je les félicite vraiment d’avoir un excellent épisode après le suivant. Plus encore, la chimie de la distribution ainsi que la capacité des scénaristes à relier les extrémités lâches et à le faire avec grâce et facilité tout en restant fidèle à la nature du spectacle n’est rien d’extraordinaire. Y a-t-il eu trop de fins de match dans la finale de la saison? Je suppose que nous saurons quand / si Prodigal Son revient pour une deuxième manche.

