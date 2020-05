«Films maudits» est un regard fascinant sur les productions cinématographiques désastreuses et la science de la croyance – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Films maudits



Où vous pouvez le diffuser: Shudder

The Pitch: Cette série documentaire explore les productions cinématographiques «maudites», les tournages qui ont été en proie à des décès, des accidents et d’autres catastrophes. Des entrevues avec les cinéastes qui étaient là, des universitaires chevronnés et même des experts de l’occulte fournissent tous le contexte, car chaque épisode tente de discerner si ces films sont réellement maudits au sens littéral et pourquoi nous sommes si attirés par l’idée d’un chaos surnaturel en premier lieu. La série couvre L’Exorciste, Le présage, le Esprit frappeur films, Le corbeau, et Twilight Zone: le film.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Les êtres humains aiment les explications. Nous aimons penser qu’il y a un plan, une raison ou une excuse pour expliquer pourquoi les choses tournent mal. Et la série documentaire Shudder Films maudits il ne s’agit pas seulement de productions cinématographiques tristement célèbres où quelque chose (ou beaucoup de choses) ont mal tourné – il s’agit de savoir comment et pourquoi nous compartimentons la tragédie et cherchons du sens dans l’obscurité. Les universitaires à l’écran disent que c’est une réponse humaine naturelle pour donner un sens au chaos. Les occultistes et magiciens noirs (ouais) interrogés disent que les malédictions sont très réelles et très puissantes. Les cinéastes eux-mêmes disent qu’il est grotesque de glorifier ces événements en injectant le surnaturel dans le tragique. Et chacun de ces angles s’avère fascinant dans chaque épisode de la série.

Peut-être la chose la plus impressionnante Films maudits est son ton, qui parvient à être divertissant (les histoires de choses qui tournent mal sont toujours amusantes!), informatif (vous apprendrez exactement ce qui a mal tourné sur ces plateaux et pourquoi) et respectueux (il ne se sent jamais exploiteur ou grossier, même s’il creuse dans un matériau vraiment macabre). C’est un impressionnant équilibre, certainement le seul spectacle que j’aie jamais vu qui réussit à filmer un rituel où un sorcier qui se décrit tente de maudire une production cinématographique pour prouver que cela peut être fait et permettez à l’honcho de la tête de Troma, Lloyd Kaufman, d’expliquer les écrous des boulons de l’exécution d’un plateau de tournage sûr. C’est sauvage quand il le faut et sobre quand le moment est venu.

Les épisodes eux-mêmes vont de «assez bien» à «assez bien», mais même les plus faibles d’entre eux ont leur fascination. L’épisode d’ouverture, qui traite de L’Exorciste, est le moins intéressant, uniquement parce que la production elle-même n’était pas aussi « maudite » que le marketing voudrait vous le faire croire. Mais même dans ce cas, l’exploration de l’épisode sur la façon dont le film a influencé la façon dont nous considérons la terreur religieuse aujourd’hui (avec des images d’un exorciste indépendant se consacrant à son quotidien!) Est intéressante.

Mais le plus intéressant est l’épisode sur Le présage, qui est une exploration effrayante et amusante de la question de savoir si la production en proie à une catastrophe était le résultat d’une influence spirituelle négative ou de quelque chose de plus divin. L’épisode sur la Esprit frappeur série, qui a été en proie à la mort d’acteurs – et l’équipe interviewée est sérieusement opposée à assimiler ces tragédies à la fantaisie. La série se termine avec ses épisodes les plus dévastateurs, décomposant et expliquant aussi clairement que possible ce qui a si mal tourné sur les décors de Le corbeau et Twilight Zone: le film, faisant même appel à des artistes des effets modernes pour recréer en toute sécurité des aspects des accidents dans des environnements contrôlés. C’est éducatif, éclairant et horrible. Même si vous connaissez ces événements, ces épisodes les éclairent beaucoup plus que n’importe quelle page de Wikipédia.

Ceux qui recherchent une série de fabrication simple n’ont pas besoin de postuler ici. Films maudits ne s’intéresse que modérément à la production cinématographique. Cette série est plus sur la manière rationnelle et irrationnelle dont nous absorbons les mauvaises nouvelles, comment nous nous efforçons de trouver une excuse, n’importe quelle excuse, pour définir quelque chose d’horrible au-delà de cela: le hasard ou l’erreur humaine. Peu importe ce que vous croyez, cette série est un régal réfléchi et divertissant.

