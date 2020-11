Films et séries télévisées à venir de Karen Gillan: ce qui vous attend pour les gardiens de la galaxie Star

Gardiens de la galaxie Vol. 3 – À déterminer

À un moment donné dans un avenir pas si lointain, nous reprendrons là où nous nous étions arrêtés avec l’équipe la plus compliquée et peu orthodoxe de l’univers cinématographique Marvel lorsque James Gunn Les gardiens de la galaxie Vol. 3 tombe enfin dans les salles. En ce moment, de quoi parle le film, quand il a lieu, ou même comment l’implication de Peter Quill (Chris Pratt) dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre aura un impact sur le très attendu threequel est inconnu, mais à en juger par les deux films précédents de la franchise, sans parler des apparitions de l’équipe dans les deux plus récents Avengers films, nous allons certainement passer un bon moment.

Lors d’une conversation avec Yahoo à la fin de 2019, Karen Gillan, qui avait lu une partie du script de James Gunn (ou du moins une version de celui-ci à l’époque), a donné l’impression que les fans allaient faire un sacré tour quand Les gardiens de la galaxie Vol. 3 trouve finalement son chemin vers les théâtres, déclarant: