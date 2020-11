Films et séries télévisées à venir Anthony Mackie: ce que la star du faucon et du soldat d’hiver a

Initialement prévu pour être publié en octobre 2019, La femme à la fenêtre a été en proie à des problèmes au cours des deux dernières années, sans se limiter à une série de réécritures, de reprises et de rééditions, de mauvaises projections de test et de l’achat par Disney en 2019 de 20th Century Fox, le distributeur original du film.

Même à travers ces problèmes, La femme à la fenêtre a reçu une date de sortie du 15 mai 2020, mais Disney a retiré le film du calendrier de sortie en mars en raison de la pandémie COVID-19 en cours, avant de finalement le vendre à Netflix en août. La plateforme de streaming n’a pas encore annoncé de date de sortie pour le thriller psychologique. Espérons que ce sera le plus tôt possible, compte tenu du casting de stars qui comprend Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry et Tracy Letts, qui a également écrit le scénario du film.