Films d’horreur à venir en novembre 2020: cinémas, streaming et VOD

Les ténèbres et les méchants

Disponible en salles, en numérique et à la demande le 6 novembre (Seulement nous)

Nous avons attrapé ceci – le dernier film du scénariste / réalisateur Bryan Bertino (Les étrangers) – lors du Fantasia Fest en ligne le mois dernier, où nous nous sommes à nouveau émerveillés de la capacité de Bertino à créer des films absolument glaciaux. Les frères et sœurs Louise (Marin Ireland) et Michael (Michael Abbot Jr.) retournent à la ferme rurale de leur famille pour aider leur mère alors que leur père comateux entre dans ses derniers jours, pour rencontrer une présence effrayante. L’atmosphère est épaisse de terreur du début à la fin, et les images choquantes et cauchemardesques. Cette montre vraiment troublante apparaîtra également sur Shudder plus tard dans l’année.

Films Saban

Mortel

Disponible dans certains cinémas, sur demande et en version numérique le 6 novembre (Disponible maintenant au Royaume-Uni)

Andrè Øvredal (Histoires effrayantes à raconter dans le noir) dirige ce thriller, se déroulant dans une ville norvégienne endormie où un routard américain est arrêté après que des témoins ont affirmé qu’un adolescent est mort après l’avoir touché. Le routard prévient un psychologue local qu’il a des pouvoirs surnaturels et que quiconque s’approche trop de lui meurt. Le psychologue tente de déterminer la vérité: l’étranger est-il un monstre de la nature, un dieu en colère ou un membre renégat des X-Men? D’accord, peut-être pas le dernier, mais vous voyez l’idée. Øvredal revient à ses racines norvégiennes pour ce conte hivernal mettant en vedette Nat Wolff (Héréditaire).

Films IFC

Parenté

