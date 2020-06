Films de Black Voices en streaming gratuitement sur Criterion – / Film

À la suite des manifestations nationales contre la violence policière contre les vies noires, The Criterion Channel propose gratuitement une série de films sur et par des voix noires. Films de Maya Angelou, Julie Dash, William Greaves, Kathleen Collins, Cheryl Dunye, Charles Burnett, et plus, sont disponibles devant le mur payant pour le service de streaming. Criterion «établit également un fonds guidé par les employés avec une contribution initiale de 25 000 $ et un engagement mensuel continu de 5 000 $ pour soutenir les organisations luttant contre le racisme en Amérique».

Aujourd’hui, la chaîne Criterion a envoyé l’annonce suivante:

Ce fut une période très émotionnelle. Le bilan disproportionné que COVID-19 a fait peser sur les communautés de couleur; les meurtres d’Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd et Tony McDade; et le racisme nonchalant mortel du promeneur de chiens de Central Park qui a appelé les flics sur l’observateur d’oiseaux Christian Cooper ont une fois de plus mis en évidence la réalité incontournable du racisme systémique dans notre société et les nombreux types de violence qu’il inflige chaque jour aux Noirs américains. .

Black Lives Matter. L’angoisse et la fureur déchaînées à travers le pays sont enracinées dans des siècles de déshumanisation et de mort. Ce modèle doit cesser. Nous soutenons les manifestants qui sont descendus dans la rue pour demander justice et nous partageons leurs espoirs. Nous nous engageons à lutter contre le racisme systémique.

Nous nous sommes rencontrés en tant qu’entreprise et communauté pour parler ouvertement du travail que nous devons faire pour créer un critère meilleur, plus équitable et plus diversifié, en commençant par l’éducation et la formation de nos propriétaires et de notre personnel. Nous nous engageons également à examiner le rôle que nous jouons dans l’idée de formation des canons, dont les voix s’élèvent et qui décide quelles histoires raconter.

Aujourd’hui, nous établissons un fonds guidé par les employés avec une contribution initiale de 25000 $ et un engagement mensuel continu de 5000 $ pour soutenir les organisations luttant contre le racisme en Amérique, y compris les fonds de cautionnement, les organisations communautaires, les fonds de défense juridique et les groupes de défense qui abordent la réforme de la police. Si vous nous suivez sur Twitter ou Instagram, nous vous tiendrons informés des organisations que nous soutenons.

Nous utilisons également notre plate-forme de streaming, le Criterion Channel, pour mettre en avant des films qui se concentrent sur Black Lives, y compris des œuvres de premiers pionniers du cinéma afro-américain tels que Oscar Micheaux; des classiques de Maya Angelou, Julie Dash, William Greaves, Kathleen Collins, Cheryl Dunye et Charles Burnett; œuvre contemporaine de Khalik Allah et Leilah Weinraub; et des portraits documentaires de l’expérience noire par les cinéastes blancs Les Blank et Shirley Clarke. Nous avons supprimé le mur payant sur autant de titres que possible, donc même si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez les regarder gratuitement.