Films à venir en novembre 2020: Streaming, VOD et cinémas

Mais vu du point de vue de Chloé, c’est terrifiant. Dommage qu’il lui soit incroyablement difficile de s’enfuir de chez elle. Mais comme le titre l’indique… c’est peut-être ce qu’il y a de mieux, mon cher.

Petite hache

15 novembre au Royaume-Uni, 20 novembre aux États-Unis

Plutôt qu’un seul film, le scénariste-réalisateur Steve McQueen suit le sous-estimé Veuves avec cinq films dans cet ensemble d’anthologie. La coproduction BBC / Amazon, qui verra sa première respectivement sur ces plateformes de chaque côté de l’étang, propose une étude nuancée et tranchante de l’expérience Black au Royaume-Uni. Chaque film est autonome mais retrace une histoire ou une époque différente.

Par exemple, le premier film de la « série », Mangrove, étoiles Panthère noire‘s Letitia Wright et raconte l’histoire vraie des Mangrove Nine, qui se sont affrontés avec la police métropolitaine de Londres en 1970, et dont le procès a abouti à la première reconnaissance judiciaire d’un comportement motivé par la haine raciale au sein des forces de l’ordre britanniques. Pendant ce temps, John Boyega incarne le véritable agent de la police métropolitaine, Leroy Logan, qui s’est joint à la force avec l’aspiration de le changer après avoir vu son père agressé par deux policiers.

Celles-ci promettent d’être des œuvres de cinéma sondantes et, espérons-le, révélatrices, que vous les regardiez comme une collection de films ou une seule minisérie.

Le Noël de Dolly Parton sur la place

