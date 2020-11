Films à venir de Scarlett Johansson: ce qui vous attend pour la star de Marvel

Lumière réfléchissante? – TBA (annoncé)

Basé sur le roman de 2014, Le secret le plus profond, par Carla Buckley, Lumière réfléchissante devrait raconter l’histoire d’un adolescent souffrant d’une maladie qui le rend gravement allergique au soleil. Sa mère, qui ressent un lien si dévoué et attentionné avec son fils malade, se retrouve aliénée du reste de leur famille. Dans le processus, cette mère et son fils gravement malade se forgent un mode de vie nocturne étrangement durable – un mode de vie potentiellement à ses propres frais. C’est une prémisse intrigante pour un drame, qui vient de Focus Features et servirait de début de réalisateur au photographe d’art Gregory Crewdson. Crewdson et sa partenaire, Julianne Hiam, ont également écrit le scénario.

Mais, certes, il n’y a pas eu de nouvelles mises à jour sur Lumière réfléchissante depuis son annonce initiale en 2017. On pourrait donc raisonnablement supposer que la lumière est éteinte sur celui-ci. Il était auparavant prévu de commencer la production en 2018, mais cette date de début est arrivée et est passée. On ne sait donc pas si celui-ci se produit toujours. Mais si des développements surviennent, nous vous tiendrons au courant ici avec les dernières nouvelles ici à CinemaBlend.