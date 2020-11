Films à venir de Kevin Hart: ce qui est à venir pour la star Jumanji

Paternité – 2 avril 2021

Kevin Hart est surtout connu pour sa marque unique de comédie stand-up qu’il a pu traduire en succès au box-office, mais le funnyman peut également se démarquer dans des rôles plus dramatiques, comme nous l’avons vu en 2017. Le bon côté, qui était un remake du film français Les intouchables. Hart cherche à reprendre là où il s’était arrêté avec le drame de 2021 Paternité, qui le verra endosser le rôle d’un père qui, selon Variety, doit élever sa fille seul après que sa femme soit tombée lors de l’accouchement.

Le film, basé sur les mémoires à succès de Matt Logelin, Deux bisous pour Maddy: un mémoire de perte et d’amour, est en préparation depuis un certain temps maintenant et était à un moment donné pour incarner Channing Tatum dans le rôle principal. Paternité devait initialement sortir le 3 avril 2020, mais l’accident de Kevin Hart en 2019 a forcé Sony Pictures à repousser le début de la production et la date de sortie. Le lancement du film a rebondi entre les dates avant de finalement sortir le 2 avril 2021.