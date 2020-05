/ Filmcast Ep. 567 – Les garçons perdus (INVITÉ: Dan Trachtenberg) – / Film

Petit Béguin Pyjama garçon manches courtes Explorateur - Taille - 6 ans

6 ans - Nos supers-stylistes ont décrété que le look d'explorateur serait de nouveau à la mode cette année, oui oui ! Elles ont donc dessiné ce pyjama enfant Explorateur trop stylé et on a-dore ! Un pirate explorateur s'est invité sur le haut (il n'a pas l'air très gentil comme ça, mais au fond, c'est un vrai cur