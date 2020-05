Film vidéo Eurovision: Volcano Man – / Film

Netflix Eurovision le film a maintenant un titre et une vidéo musicale pour l’accompagner. Le titre: Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga. Le clip: « Volcano Man ». Qu’est-ce que cela signifie? Qui peut dire? Tout ce que nous pouvons savoir avec certitude, c’est que les étoiles Will Ferrell et Rachel McAdams sont parés de costumes mémorables pour une vidéo convenablement épique et idiote.

Eurovision Movie Music Video

Le Concours Eurovision de la chanson est un événement majeur à travers le monde, et ce depuis un certain temps – le premier concours Eurovision a eu lieu en Suisse en 1956 avec la participation de sept pays d’Europe occidentale. Et maintenant, l’Eurovision obtient son propre film. Dans Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga«Lorsque les futurs musiciens Lars et Sigrit ont l’opportunité de représenter leur pays à la plus grande compétition de chansons du monde, ils ont enfin la chance de prouver que tout rêve qui vaut la peine d’être un rêve mérite d’être combattu.»

Will Ferrell joue Lars Erickssong, tandis que Rachel McAdams est Sigrit Ericksdottir, et il ressort clairement de la vidéo ci-dessus que la paire va s’amuser avec la folie que ce film a en réserve. Et puisque le coronavirus a entraîné l’annulation du concours officiel de l’Eurovision cette année, ce film va devoir combler le vide.

Crashers de mariage le réalisateur David Dobkin dirige le film, avec un courtoisie de Ferrell et Andrew Steele. Ferrell connaît bien cette prémisse – des personnages comiques en compétition pour la gloire et la gloire. Ses films Lame de la gloire, Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby, et Semi pro tous utilisent une configuration similaire. Et jeter McAdams – un comédien sous-estimé – dans le mix est une belle façon de changer un peu les choses.

En plus de Ferrell et McAdams, Eurovision présente également Pierce Brosnan comme «Erick Erickssong, le père de Lars et le plus bel homme d’Islande»; Dan Stevens comme «Alexander Lemtov, un concurrent russe au concours de chanson Eurovision»; et Demi Lovato comme « Katiana, l’une des meilleures et des plus angéliques chanteuses de toute l’Islande. » Et le collaborateur de longue date de Ferrell, Adam McKay, est à bord en tant que producteur exécutif.

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga arrive sur Netflix 26 juin.

