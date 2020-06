Film d’animorphes en développement, ainsi qu’une série de romans graphiques

Animorphes fans, votre heure est venue. Le Hollywood Reporter a révélé qu’un film basé sur la populaire série de livres des années 90 de K.A Applegate est en développement actif de Scholastic et Picturesmart. « L’intrigue principale de Animorphes suit cinq adolescents – Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias – qui peuvent se transformer en n’importe quel animal qu’ils touchent. Ils utilisent leurs pouvoirs pour combattre une invasion extraterrestre secrète de la Terre. « Trente-cinq millions d’exemplaires des livres sont en cours d’impression pour la série, qui s’est déroulée de 1996 à 2001. Également en préparation est une série de romans graphiques du lauréat du prix Eisner Chris Gine l’adaptation du premier roman de la série « The Invasion ». Il y avait aussi une émission de télévision qui a été diffusée dans les années 90 pendant deux saisons.

Animorphs Nostalgia is Real

« Les thèmes centraux de Animorphes ont résonné fortement auprès des enfants pendant plus de deux décennies, et le moment est venu pour un long métrage qui porte cette aventure de science-fiction captivante à un autre niveau pour le public aujourd’hui « , a déclaré Lucchese. »Picturestart a un palmarès incroyable de succès, et Erik et son équipe sont les partenaires parfaits pour aider à mettre cette nouvelle série passionnante basée sur les livres pleins d’aventure sur les écrans de cinéma. «

« Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec Scholastic pour nous adapter Animorphes, une série de livres emblématiques avec une combinaison incroyablement unique d’éléments passionnants, pleins d’esprit, farfelus et ancrés qui ne semblent que trop pertinents pour notre époque « , a déclaré Feig. » Nous savons que ces livres ont un banc à juste titre profond de fans passionnés – nous y compris – et nous espérons rendre Katherine Applegate et son co-auteur, Michael Grant, fiers de donner vie à Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias pour une nouvelle génération. «

Je sens que je traverse un Animorphes fil sur les réseaux sociaux toutes les cinq minutes, ce n’est donc pas choquant. Cette série était après que mon adolescence m’ait déjà dépassé, mais les enfants des années 90 comme mon petit frère les ont engloutis comme s’ils étaient des bonbons. Cela a du potentiel, peut-être pas d’être un énorme blockbuster, mais une franchise solide à coup sûr.

