Ce film d’action sombre que personne n’attendait fait fureur sur Netflix

Un film d’action sombre auquel personne ne s’attendait est devenu une tendance sur Netflix et même le film le plus regardé sur la plateforme de streaming en France.

On parle bien sûr de Black Crab, un film réalisé par Adam Berg, dont la sortie a eu lieu le 18 mars et qui est rapidement devenu le film les plus regardé sur le géant du streaming.

Le film, d’une durée de 114 minutes (près de 2h) a été réalisé par Adam Berg et met en vedette Noomi Rapace (Caroline Edh), Jakob Oftebro (Nylund), Erik Enge (Granvik), Dar Salim (Malik), Ardalan Esmaili (Karimi), Aliette Opheim (Forsberg) et David Dencik (Colonel Raad), entre autres.

« Pour mettre fin à une guerre apocalyptique et sauver sa fille, une soldate se lance dans une mission désespérée : transporter une cargaison top secrète à travers une mer gelée », indique le synopsis du film.

Black Crab a reçu des avis très positifs à la fois de la part des critiques et des abonnés de Netflix, qui ne cessent de le recommander sur les réseaux sociaux. La plupart d’entre eux soulignent que la production est excellente, que les performances sont très bonnes et que l’histoire est si sombre et intense qu’elle vous tient en haleine tout au long du film.

Ce long-métrage d’action sombre sur fond de guerre est actuellement le film le plus regardé de Netflix en France mais aussi dans le monde entier. Ainsi, la plateforme de streaming marque une nouvelle fois un succès fulgurant avec un film qui n’était pas sur les radars, mais qui a surpris par son intrigue dérangeante.