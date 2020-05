FILLES AVEC DANIEL CORSETTO DE SLINGSHOTS Lancement d’une nouvelle bande dessinée ce mois-ci

Crédits: Danielle Corsetto



Filles avec des frondes caricaturiste Danielle Corsetto lance un nouveau webcomic appelé Elephant Town ce lundi.

« Elephant Town se déroule dans ma petite ville, Shepherdstown, en Virginie-Occidentale, et suit quatre personnages qui ne se connaissent pas « , a écrit Corsetto sur sa page Patreon. » Et un chat. Et peut-être un éléphant? Je ne peux pas dire. «

L’écrivain / artiste a pour objectif de sérialiser cela en « blocs » de deux à cinq pages publiés chaque lundi sur www.Elephant.Town, qui redirige vers son Patreon.

« Je ne suis pas resté debout toute la journée à 2 heures du matin depuis longtemps! Cela me semble étrangement familier. Et excitant. Et somnolent », écrit Corsetto. « J’ai hâte de reprendre ce style de vie de création de bandes dessinées tout le temps. J’espère que vous l’apprécierez aussi. »