Fikayo Tomori reconsidère maintenant son déménagement en janvier, Newcastle Keen – .

Selon Goal, le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori est maintenant prêt à reconsidérer son départ du club en janvier.

On prétend que Newcastle United veut maintenant emprunter Tomori, mais les clubs européens sont également intéressés.

Tomori a notamment refusé de déménager à West Ham United le jour de la date limite d’octobre et n’a pas joué de match de Premier League depuis.

Ce rapport indique que Tomori ne voulait pas faire ce mouvement car il se sentait précipité dans la décision et n’était pas prêt à risquer de faire un mouvement soudain qui pourrait ne pas fonctionner.

Il convient de noter que le défenseur West Ham a signé à la place – Craig Dawson – n’a pas encore joué un seul match pour les Hammers.

Newcastle veut maintenant tenter sa chance, et avec plus de temps pour peser les approches de janvier, Tomori sera peut-être plus disposé à y aller cette fois.

Le joueur de 22 ans a un énorme talent, mais n’a disputé que 45 minutes de championnat cette saison et se retrouve comme le cinquième défenseur central de Frank Lampard.

Ce n’est tout simplement pas suffisant pour un joueur comme Tomori, dont les chances de jouer aux Championnats d’Europe semblent diminuer – et Newcastle pourrait bien imaginer ses chances après avoir entendu cette mise à jour.

