Figurines Funko POP de Miles Morales disponibles en précommande

Miles Morales reçoit son propre Funko POP! collection pour le récemment sorti Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. La ligne comporte trois chiffres au total. L’un a le héros arborant son costume noir et rouge classique. Un autre le présente dans la même tenue, mais démasqué. Et le dernier Funko représente Miles dans le costume TRACK blanc, noir et rouge.

Voir les trois chiffres exposés dans l’article ci-dessous sur la page Twitter officielle de Funko:

Bientôt disponible: Funko Pop! Jeux: Marvel’s Spider-Man – Miles Morales. Précommandez-les maintenant et restez à l’écoute pour plus de figurines à venir! https://t.co/6WHPKKWenN #Funko #FunkoPop #Pop pic.twitter.com/O6bG2rswf1 – Funko (@OriginalFunko) 13 novembre 2020

Le costume classique et le costume TRACK coûtent 11,99 $ et sont disponibles en précommande sur GameStop. Selon les listes du détaillant, les deux objets de collection Funko POP seront lancés le 4 mars 2021. Malheureusement, il n’y a actuellement aucune liste pour la version non masquée de Miles. Nous espérons que plus de détails à ce sujet feront surface dans un proche avenir.

Ces prochaines versions de Spider-Man poursuivent la relation de Sony avec Funko dans le monde des objets de collection. En août, les deux sociétés ont dévoilé une ligne de chiffres exclusive GameStop pour Death Stranding, Ratchet & Clank, Le dernier d’entre nous, et Metal tordu. Au cours du mois suivant, Funko POP chiffre pour Death Stranding, Dieu de la guerre, et Horizon: Aube zéro ont été annoncés. Eux aussi sont exclusifs à GameStop.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est maintenant disponible numériquement et au détail pour la PS4 et la PS5. Au début de 2021, le développeur Insomniac Games prévoit de sortir Ratchet & Clank: Rift Apart exclusivement sur PS5. Ce même laps de temps est également celui où Sony prévoit de publier Polyphony Digital Gran Turismo 7 et Retour de Housemarque.

[Source: Funko on Twitter]