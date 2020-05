Fight to Fame renforce sa place à Hollywood

– Publicité –



Cela ne fait pas longtemps que cette émission de téléréalité a été lancée, mais les récents mouvements de la série ont définitivement ouvert la voie. En quelques mois, le salon a réussi à conclure des accords dans plusieurs pays et territoires clés.

Et au milieu de tout ce qui se passe dans le monde, rien n’empêche Fight to Fame de solidifier sa place à Hollywood. Il continue de planter des racines et de trouver des moyens stratégiques de se promouvoir pour devenir un nom familier.

De l’embauche d’un candidat présidentiel péruvien au financement d’un long métrage confessionnel à Hollywood, Fight to Fame est définitivement en passe de s’établir à Hollywood et dans le monde.

Candidat présidentiel à la présidence du Comité du Pérou

– Publicité –

En novembre dernier, un VIP péruvien a fait un voyage spécial pour visiter le salon. Andres Hurtado est l’un des animateurs de télévision les plus influents du Pérou et l’un des candidats à la présidentielle de 2021.

Il a une émission de télévision de quatre heures au Pérou qu’il a l’intention d’utiliser pour promouvoir le jeton star de l’action Fight to Fame (FF). Il dit que c’est une grande avenue pour le peuple péruvien pour toucher la richesse et l’avenir.

Au cours de cette visite, il a également fait un achat unique de 20 millions de jetons FF, ce qui a conduit à la vente du jeton dans certaines parties de l’Amérique latine.

Et récemment, le 15 février, Hurtado a animé l’une des émissions télévisées les plus influentes du Pérou. Avant cela, il a été nommé président du comité BMS Pérou de Fight to Fame et a invité le champion de boxe du Pérou, ainsi que l’équipe FF, à lancer le spectacle.

Il a également invité de mystérieux boxeurs à participer à l’émission et a annoncé qu’il nommerait le boxeur gagnant ambassadeur du Comité BMS Pérou. Il ajoute en outre que ce modèle BMS sera le plus performant au monde.

Un célèbre combattant vietnamien rejoint Fight to Fame en tant qu’ambassadeur

L’émission de télé-réalité a non seulement établi son premier bureau asiatique, mais a également recruté des ambassadeurs sur le continent.

Au Vietnam, Cung Le s’est officiellement inscrit pour devenir l’ambassadeur BMS Action Star au Vietnam. Il est le premier combattant asiatique à devenir ambassadeur du spectacle et fait désormais partie de la liste des champions FF.

Le a exprimé qu’il se sent béni de faire partie de l’équipe et qu’il a hâte de la promouvoir dans son pays d’origine. Il a en outre déclaré que c’était une excellente avenue pour les fans, le public et les athlètes pour en savoir plus sur le spectacle et son symbolique.

C’est un moyen pour les aspirants vietnamiens de saisir l’opportunité d’atterrir dans des films d’action et des superproductions hollywoodiennes. Si un champion venait de ce pays, la liste des stars de l’action à Hollywood sera diversifiée.

Financer un film hollywoodien basé sur la foi

Malgré ses tournées dans le monde entier, le spectacle parvient toujours à retourner à Hollywood où les gagnants réaliseront leurs rêves.

Fight to Fame Films, avec Cinema Libre Studio, ont accepté de financer un film religieux qui sera réalisé par Jamie Foxx. Le film s’intitule «When We Pray» et les productions débuteront juste avant la fin de l’année.

Ce film a été écrit par Foxx et Donald «Speedy» Caldwell, qui avaient déjà collaboré avec Foxx auparavant.

Le film s’articulera autour de deux frères dirigeant des églises différentes au sein de la même communauté. Alors qu’une église évolue vers une église moderne et bien financée, l’autre s’effondre en difficultés financières.

En finançant ce film, FF a lancé son projet de financement de plusieurs films afin de développer des films d’action qui finiront par incarner les gagnants des émissions de téléréalité de FF.

Gros progrès

Bien que les opérations puissent être lentes en raison de la crise à laquelle nous sommes confrontés, Fight to Fame a déjà jeté les bases et ne devrait pas s’inquiéter de reprendre vie une fois que tout sera réglé.

Avec des racines dans différentes parties du monde et le financement d’un prochain film, le spectacle ne fera pas que consolider sa place à Hollywood, mais aussi s’établir sur la plate-forme mondiale. Il ne faudra pas longtemps avant que les gens fassent la queue pour acheter ses jetons étoiles d’action et se connecter à ses émissions.

– Publicité –