FIFA World Footballer sera choisi virtuellement le 17 décembre

En raison de la pandémie corona, les principaux acteurs du football seront honorés pratiquement cette année. Comme l’a annoncé vendredi l’association mondiale FIFA, « The Best FIFA Football Awards 2020 » aura lieu le 17 décembre.

Nous recherchons des successeurs du footballeur mondial Lionel Messi, du footballeur mondial Megan Rapinoe et de l’entraîneur mondial Jürgen Klopp.

En plus des capitaines et des entraîneurs en chef des équipes nationales du monde entier et de plus de 200 représentants des médias, les fans votent également lors d’un vote en ligne pour déterminer qui sera reconnu comme le meilleur joueur ou entraîneur du football masculin et féminin.

Le vote dure du 25 novembre au 9 décembre. « Après la reprise du football grâce à beaucoup de travail et de solidarité dans le sport, le football a donné à beaucoup de gens un sentiment de sécurité et de joie d’une manière qui n’existe pratiquement nulle part ailleurs en ce moment. C’est précisément pourquoi la FIFA doit honorer de telles réalisations en cette année extraordinaire », dit-il dans la notification de la FIFA.

Contrairement à l’association mondiale, le magazine français France Football s’est abstenu d’attribuer le plus prestigieux Ballon d’Or à un stade précoce. Lorsque le magazine spécialisé l’a annoncé, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, s’est même tourné vers le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, pour obtenir le trophée tant convoité.

Lewandowski a de grandes chances aux élections mondiales de football

Pourquoi la rébellion? Parce que Rummenigge voulait soutenir l’attaquant partant du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Après la victoire en Ligue des champions des champions du record d’Allemagne et un quota exceptionnel de 55 buts en 47 matchs de compétition lors de la saison 2019/20, le joueur national polonais est considéré comme le grand favori pour être élu footballeur mondial de l’année.

Après tout, il peut désormais décrocher un titre mondial de football, décerné séparément depuis 2016. Lewandowski s’est déjà imposé contre ses coéquipiers Manuel Neuer et Kevin De Bruyne (Manchester City) lors de l’élection du footballeur européen de l’année.