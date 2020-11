FIFA 21 va vous permettre de jouer avec Dua Lipa

in

Si vous avez tapoté du pied sur « Love is Religion » de Dua Lipa en jouant à FIFA 21, bonne nouvelle: vous pourrez bientôt jouer le rôle de la pop star anglaise dans le match de football. Elle rejoint FIFA 21 avec une liste de célébrités, selon une récente étude de données.

Selon la datamine, Dua Lipa sera l’un des nombreux visages de célébrités disponibles dans le mode Volta Football de FIFA 21, qui oppose de petites équipes les unes aux autres dans des matchs de rue en tête-à-tête élégants. Selon Complex, le chanteur est rejoint par les pilotes de Formule 1 Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo, le DJ français Snake, le basketteur NBA Joel Embiid, la légende du football David Beckham et quelqu’un appelé Fred, qui, selon nous, pourrait être un YouTuber d’une certaine renommée.

La datamine a examiné la mise à jour la plus récente de FIFA 21, qui ajoute des outils de suivi qui vous permettent d’enregistrer le temps et l’argent que vous avez dépensés dans le jeu, et ajoute un nerf bien nécessaire à la tactique de presse ennuyeuse de l’équipe qui ruinait le jeu en ligne. On ne sait pas quand les visages de célébrités apparaîtront pour être utilisés, mais le fait qu’ils soient maintenant dans le code signifie que nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’ils apparaissent bientôt.

En attendant, voici la piste FIFA 21 de Dua:

Voici quelques autres clichés:

Avec la dernière mise à jour du titre # FIFA21, @EASPORTSFIFA a ajouté quelques visages de célébrités pour # VOLTA21: 👀 🔹️ Dua Lipa🔹️Lewis Hamilton🔹️ Daniel Ricciardo🔹️ DJ Snake🔹️ Joel Embiid🔹️ Fred🔹️ David Beckham # FUT21 # FIFA21 pic.twitter.com/J82nVTXQox – Mises à jour FIFA 21 – ⚽️ (@ FIFA21Updates) 12 novembre 2020

D’autres changements pourraient être en cours pour FIFA 21. EA dit qu’il fait appel d’une décision rendue par le tribunal de district de La Haye qui classe certains éléments de FIFA Ultimate Team comme des violations de la loi néerlandaise sur les paris et les jeux.