FIFA 21 présente une mise à niveau de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X

La liste des jeux prêts pour une mise à niveau de nouvelle génération comprend principalement des jeux d’action, d’aventure, de FPS et de RPG. Parmi tous ces jeux bourrés d’action, EA proposera également une version améliorée de FIFA 21. La dernière édition du jeu de football est prête à exploiter le potentiel des Xbox Series X | S et PS5 de nouvelle génération.

EA Sports a récemment partagé quelques images sur son compte Twitter montrant la mise à niveau. Ils ont pris ces photos à partir des images de gameplay de la PS5 et de la série X | S.

La prochaine génération de FIFA 21 sortira le 4 décembre

Les développeurs avaient précédemment confirmé que la version nouvelle génération de FIFA 21 sortira le 4 décembre. Par conséquent, les fans devront attendre un peu avant de pouvoir jouer au jeu dans toute sa splendeur de nouvelle génération. De plus, la mise à niveau vers la version de nouvelle génération sera gratuite pour ceux qui ont la génération actuelle.

lorsque # FIFA21 arrive sur PS5 et Xbox Series X | S le 4 décembre. Achetez maintenant et mettez à niveau gratuitement: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 novembre 2020

Les images partagées contenaient un modèle en jeu de quelques joueurs. Les joueurs présentés étaient Trent Alexander-Arnold et João Félix. Ces captures d’écran montrent clairement l’éclairage et les textures améliorés qui accompagnent la mise à niveau. De plus, les graphismes du jeu sont bien meilleurs que la version précédente.

Parlant de la mise à niveau, EA a déclaré plus tôt que le jeu aurait ‘des temps de chargement extrêmement rapides, le mouvement de joueur le plus réaliste et le plus fluide jamais enregistré dans les titres EA Sports, des expériences authentiques le jour du match dans les stades et de nouveaux détails de joueur débloqués par un rendu et un éclairage différés.

De plus, parlant spécifiquement de la PS5, EA a également mentionné qu’elle intégrera également le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense dans le gameplay!

Il n’y a pas si longtemps, Video Games Chronicle a fait un examen critique de FIFA 21. Ils ont conclu que le jeu est «facilement le moins révolutionnaire [instalment], sans nouveaux modes ou fonctionnalités majeurs à proprement parler.

Bien que le jeu ait reçu de mauvaises critiques, les fans espèrent que la mise à niveau apportera des changements positifs. Sinon, la mise à niveau ne brûlera pas un énorme trou dans les poches s’ils possèdent déjà la version précédente. C’est donc une situation gagnant-gagnant pour tous.

