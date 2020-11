FIFA 21 – premières impressions des graphismes améliorés

Récemment, il y a eu des premiers aperçus sur les améliorations graphiques de la nouvelle génération de consoles.

EA Sports a publié des captures d’écran des modèles de joueurs améliorés sur la chaîne Twitter officielle. Ceux-ci montrent à la fois les impressions graphiques de la PlayStation 5 ainsi que celles de la Xbox Series X. Ici, vous pouvez voir que les joueurs semblent beaucoup plus réalistes que dans la version de l’année précédente.

Les joueurs de Liverpool (Trent Alexander-Arnold) et de l’Atletico Madrid (Jao Felix) sont présentés ici à titre d’exemples. En raison des meilleures performances des deux consoles, certaines fonctionnalités peuvent être affichées beaucoup plus clairement qu’auparavant. Par exemple, vous pouvez littéralement voir les reflets de sueur des joueurs.

FIFA 21 viendra avec une mise à niveau gratuite pour les anciennes versions du jeu, ce qui signifie que les joueurs PS4 et Xbox One X pourront également profiter des nouveaux graphismes (mais pas aussi détaillés). FIFA 21 pour PlayStation 5 et Xbox Series X sortira le 4 décembre, même si les anciennes versions fonctionneront également sur la nouvelle génération de consoles grâce à la rétrocompatibilité.