FIFA 21 – Détails du mode Carrière, gameplay et nouvelles options de jeu en ligne

EA a de nouveaux détails aujourd’hui FIFA 21 révélés, y compris des mises à jour approfondies du mode carrière, le réalisme du jeu, de nouvelles options de jeu en ligne avec des amis et plus encore.

Grâce à de nouveaux éléments sociaux, les fans peuvent profiter d’encore plus d’occasions de jouer avec des amis, de déterminer chaque moment de leur carrière comme jamais auparavant et de profiter d’un plaisir de football inattendu.

Le football est particulièrement populaire en raison de l’expérience de jeu partagée avec des amis. Les joueurs peuvent en FIFA 21 Découvrez encore plus d’interactivité sociale dans le football de rue avec la nouvelle variante VOLTA Squads. Vous pouvez faire équipe avec jusqu’à trois autres amis ou rejoindre des parties communautaires avec d’autres joueurs de VOLTA Squad et gagner en équipe dans un jeu en ligne coopératif 5v5. Dans FIFA Ultimate Team, les joueurs peuvent faire équipe avec des amis en ligne, se battre pour des bonus en coopération FUT et profiter de nouvelles façons de jouer au mode le plus populaire.

« Cette année, nous réunissons les fans grâce à des expériences de jeu social qui portent le football sur petit terrain et le jeu passionnant dans les arènes professionnelles à un nouveau niveau, ce qui en fait l’expérience EA SPORTS FIFA la plus authentique et la plus interactive jamais créée », a déclaré Aaron McHardy , Producteur Exécutif chez EA SPORTS FIFA. « En plus de l’une des mises à jour du mode carrière les plus complètes à ce jour, d’un réalisme de gameplay amélioré et de la frontière toujours plus floue entre le football réel et virtuel, plus d’opportunités que jamais attendent les fans pour profiter du football que nous aimons tous. »

Les fans du mode Carrière peuvent amener leur équipe au sommet et contrôler chaque instant. Ceci est rendu possible par des innovations qui fournissent une profondeur supplémentaire dans les jeux, les transferts et l’entraînement. L’interactivité du gameplay a également été optimisée en mode carrière afin que les joueurs aient le résultat de chaque partie entre leurs mains avec la simulation de jeu interactive. Grâce au système de développement révisé, le développement des joueurs peut également être contrôlé encore plus directement.

FIFA 21 élève la barre et présente le gameplay le plus intelligent jamais conçu, avec de nouveaux systèmes d’attaque dynamiques qui créent des situations 1 contre 1 encore plus intenses avec des mouvements plus réalistes et authentiques. De nombreuses nouvelles fonctionnalités donnent vie au gameplay de manière plus réaliste que jamais: avec le système de dribble agile, les joueurs disposent encore plus d’outils pour s’affirmer contre leurs défenseurs. La personnalité de positionnement permet une intelligence encore plus grande dans le jeu qui reflète la vraie compréhension de l’espace et du temps sur la pelouse. Les courses créatives permettent de nouvelles options hors du ballon. Le système de collision naturelle avec de nouveaux systèmes d’animation dans toutes les zones du terrain garantit des interactions encore plus fluides avec les joueurs.

Cette année, VOLTA FOOTBALL propose une expérience de jeu encore plus réaliste et enrichissante, avec un nouveau rythme de jeu et des mouvements d’équipe intelligents, des styles distinctifs, des avatars VOLTA personnalisables et 20 terrains de jeu uniques sur 6 continents qui reflètent l’esprit du football de rue. Le mode histoire « The Debut », dans lequel apparaissent certains des plus grands noms du monde du football, dont des légendes comme Kaká ou la célèbre freestyler Lisa Zamouche, vous permet d’entrer plus facilement dans le monde du football de rue.

Dans FIFA Ultimate Team, vous pouvez créer un club FUT unique avec de nombreuses méthodes d’ajustement nouvelles et étendues et personnaliser l’apparence de l’équipe sur la pelouse et dans les gradins. Si vous passez à une console nouvelle génération avec les deux versions *, vous pouvez utiliser la fonction «One FUT Club» pour faire passer votre FUT Club de PlayStation 4 à PlayStation 5 ou de Xbox One à Xbox Series X (et vice versa) et prendre avantage du marché des transferts intergénérationnels et des fonctionnalités de classement.

Le jeu offre une authenticité absolue avec plus de 17 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 90 stades et plus de 30 ligues du monde entier. Cela permet des triomphes inoubliables et un accès exclusif aux compétitions les plus importantes du monde du football, notamment l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la Bundesliga, la Premier League et la LaLiga Santander ainsi que la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.

FIFA 21 sera disponible dans le monde entier à partir du 9 octobre 2020. Plus de détails sur FIFA 21 sont disponibles sur le site officiel.