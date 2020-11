FIFA 21 – David Beckham revient sur le terrain

La légende du football David Beckham est de retour sur le terrain dans FIFA 21, avec lequel EA a noué un partenariat de longue date.

Beckham a établi des normes complètement nouvelles en tant que joueur et appartient au petit groupe de footballeurs qui ont remporté des championnats dans 4 pays. Ses titres en Premier League, LaLiga, MLS et Ligue 1 comptent parmi les plus grands moments de sa carrière, ainsi que d’autres succès sur et en dehors du terrain.

Pour fêter son retour, les joueurs qui jouent à FIFA 21 jusqu’au 15 janvier 2021 recevront un objet David Beckham unique et échangeable dans FIFA Ultimate Team. De plus, Beckham sera disponible en tant que VOLTA Groundbreaker à partir du 15 décembre 2020. En reconnaissance de ses réalisations sur et en dehors du terrain de football, Beckham sera également présenté dans le jeu en tant qu’icône FIFA Ultimate Team à partir de décembre.

«Je suis fier de revenir dans EA SPORTS avec ma couverture FIFA 21 Beckham Edition. Je suis ravi d’être de retour sur le terrain en tant qu’icône avec certains de mes anciens coéquipiers! », A déclaré David Beckham.

La couverture de l’édition standard de FIFA 21 sur PlayStation et Xbox sera temporairement mise à jour dans les magasins avec une couverture purement numérique de l’édition Beckham. Les trois niveaux d’éléments iconiques de David Beckham seront ajoutés à FIFA Ultimate Team et seront disponibles en packs tout au long de décembre 2020.

«Notre objectif est de continuer à offrir l’expérience de jeu de football la plus authentique et la plus interactive au monde», a commenté Nick Wlodyka, vice-président et directeur général d’EA SPORTS FIFA. « Le fait que nous donnions à nos joueurs la possibilité de jouer avec des légendes comme David Beckham montre à quel point nous recherchons constamment de nouvelles façons de rendre EA SPORTS FIFA encore meilleur pour la communauté. »

Les joueurs qui achètent ou ont déjà acheté FIFA 21 pour PlayStation 4 et / ou Xbox One avant la sortie de FIFA 22 recevront la version du jeu pour PlayStation 5 et / ou Xbox Series X | S gratuitement dès que les nouveaux jeux sont disponibles le 4 décembre 2020 pour être publiés.