Fiddler On The Roof Remake en route avec Thomas Kail à la mise en scène

violon sur le toit revient sur grand écran. MGM a exploité Thomas Kail pour ramener l’histoire au cinéma avec un nouveau remake. Steven Levenson va écrire le script. La comédie musicale a ouvert ses portes à Broadway en 1964 et a remporté neuf Tony Awards, et la version originale du film a été nominée pour huit Oscars, en remportant trois. Kail est l’un des noms les plus en vogue, ayant travaillé avec Lin Manuel-Miranda à la fois Dans les hauteurs et Hamilton sur scène et réalisant la version filmée de ce dernier qui arrivera à Disney + en juillet. Il a également remporté un large succès pour sa réalisation et sa production pour la série FX Fosse / Verdon. Maintenant, il apportera violon sur le toit, l’une des comédies musicales les plus populaires de tous les temps, retour aux écrans. La nouvelle a été rapportée par Deadline.

Un violoniste sur le toit pourrait utiliser un renouveau

« Cela a été un rêve pour moi de diriger violon sur le toit, même si j’ai toujours imaginé que je le ferais sur scène. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de faire une nouvelle version cinématographique de mon émission préférée avec Mike DeLuca au MGM, où tant de films musicaux transcendants ont été réalisés. Je suis fier de m’associer à Dan Jinks, Aaron Harnick et à mon grand ami Steven Levenson pour honorer ce travail qui m’a profondément inspiré, ainsi que des millions d’autres. «

C’est une grande victoire pour MGM. violon sur le toit est la comédie musicale que la plupart seraient d’accord pour utiliser une nouvelle couche de peinture pour les comédies musicales sur grand écran. Alors que certains pleureront de ne pas toucher à un film aussi honoré, la musique est si emblématique et l’histoire si intemporelle, procurons à cette génération sa propre version dont elle pourra tomber amoureuse. Recherchez cela pour entrer en production bientôt.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!