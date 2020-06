Fiat Centoventi remporte un prestigieux prix de design concept – Africadaidly

L’adorable Fiat Concept Centoventi a été nommée Meilleur concept-car de 2019 aux Car Design Awards.

On pense que le Centoventi (italien pour 120) entrera en production en remplacement électrique de la Fiat Panda.

Le jury Car Design News (CDN), composé de 18 directeurs directeurs de grands constructeurs, a salué la voiture révolutionnaire car «elle se démarque par son concept modulaire innovant et son utilisation exceptionnelle des couleurs et des matériaux».

Fiat dit que le Centoventi «est à la fois minimaliste et entièrement personnalisable». Il sera disponible dans une seule livrée, qui peut être personnalisée via un programme «4U», avec un choix de quatre couvertures de toit, quatre pare-chocs, quatre enveloppes de roues et quatre enveloppes de peinture.

Les accessoires intérieurs sont interchangeables et peuvent être installés en mode «plug-and-play» – depuis le compartiment et les poches de rangement jusqu’aux sièges et sièges enfant – directement par le client.

Les extérieurs sont enveloppants, les pare-chocs peuvent être personnalisés et différentes couvertures de toit sont disponibles pour l’habiller au fil des saisons ou selon les préférences du client.

Même la gamme est modulaire. Apparemment, l’architecture innovante de la batterie signifie qu’elle peut varier (de 62 à 310 miles) en fonction des exigences spécifiques de l’acheteur, ce qui la rend parfaite pour la conduite en ville ou pour les longs trajets.

«Gagner ce prix me rend extrêmement fier et un jury d’un calibre international aussi élevé a souligné l’importance du design dans le projet Centoventi», a déclaré Olivier François, président de Fiat Brand Global.

«C’est la vision de Fiat pour l’avenir de la mobilité électrique démocratique, basée sur plus de 120 ans d’histoire.»

Le cabinet de trophées acclamé de Concept Centoventi possède déjà le Red Dot Award 2019 et le Trophées Argus 2020 Special Jury Prize.