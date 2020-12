Feuille de route de mise à jour Samsung Android 11: Quand votre téléphone recevra-t-il One UI 3.0?

Samsung a dévoilé sa longue feuille de route pour la mise à jour d’Android 11.

La liste comprend plus de 40 tablettes et smartphones de la société coréenne.

La série Galaxy S20 lancera le déploiement de One UI 3.0 en décembre 2020.

Samsung a dévoilé sa longue feuille de route pour la mise à jour d’Android 11, qui verra un grand nombre de ses smartphones et tablettes recevoir One UI 3.0 dans les mois à venir. Repéré par TizenHelp, la feuille de route provient de l’Égypte, alors prenez les dates à titre indicatif si vous vous trouvez en Europe, en Inde ou aux États-Unis.

Au total, la feuille de route comprend les lignes phares de la société de 2020 et 2019, ainsi qu’une poignée de téléphones de ses familles de tablettes, Galaxy A et Galaxy M.

La série Galaxy S20 – y compris les S20 Plus et S20 Ultra – sera la première à recevoir des versions stables d’Android 11 dès ce mois-ci. En janvier 2021, les séries Note 20, Z Flip et Z Fold 2, Note 10 et S10 seront les prochaines mises à jour. La feuille de route de Samsung s’étend jusqu’en septembre 2021, qui verra enfin la mise à jour Android 11 arriver sur la Galaxy Tab A 8.0 (2019).

Tous les téléphones et tablettes Samsung notables ne sont pas inclus dans la liste. Le Samsung Galaxy S10e et le Galaxy S20 FE sont les omissions surprises, tandis que le Galaxy Tab S7 Plus est également étrangement absent. Les appareils Galaxy S9 et Note 9 toujours en mouvement ne verront pas la mise à jour Android 11 atteindre leurs appareils vieillissants.

Feuille de route de mise à jour Samsung One UI 3.0 / Android 11

Décembre 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20

Janvier 2021

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Février 2021

Mars 2021

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M30S

Samsung Galaxy M21

Avril 2021

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy M51

Mai 2021

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21S

Juin 2021

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy M11

Juillet 2021

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy A30

Août 2021

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy A 10.1

Samsung Galaxy A30S

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A10S

Samsung Galaxy A10

Septembre 2021

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

La nouvelle de cette feuille de route One UI 3.0 survient également quelques mois après que Samsung s’est engagé à apporter trois générations de mises à jour de la version Android à certains appareils. Vous pouvez consulter la liste complète des appareils éligibles sur le lien.