Feu vert pour les programmes d’été pour enfants – Sentinelle et Entreprise

Dans le passé pré-pandémique, le mois de mai signifiait la fête des mères, le jour du souvenir et l’établissement de plans d’été. Cette année est bien sûr différente, car la pandémie fait rage et la distanciation sociale est devenue la nouvelle norme.

De nombreuses salles de théâtre ont annulé leurs saisons et leurs événements d’été. Certains ont prévu de proposer des alternatives en ligne. Et un couple va de l’avant avec des plans de cours et de programmes pour les jeunes toujours sur la bonne voie.

Le Merrimack Repertory Theatre de Lowell prévoit toujours de tenir sa session d’été de la Young Company, bien que virtuellement, du 13 au 31 juillet. L’inscription est ouverte dès maintenant pour le programme pour les étudiants entrant en 9e et 12e année qui s’intéressent à tous les aspects des arts de la scène et du développement de nouvelles pièces en tant que carrière.

Le programme se déroulera les deux semaines, du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h. Il est conçu pour donner aux étudiants de théâtre sérieux des opportunités amusantes et immersives pour en apprendre davantage sur le fonctionnement interne d’un théâtre professionnel. Ils ont également l’occasion de travailler en étroite collaboration avec des dramaturges, acteurs et réalisateurs de renommée nationale pour développer leurs propres voix dans les scripts et les pièces d’improvisation qu’ils écrivent.

Après la session d’été, ils peuvent observer les répétitions de MRT – à la fois régulières et techniques. De plus, ils assistent à des master classes et à des conférences d’artistes.

L’inscription est en cours. Le coût est de 625 $ par étudiant, avec des bourses et des plans de paiement disponibles. Appelez le 978-654-4678 ou visitez www.mrt.org/young-company.

Le Cannon Theatre de Littleton se prépare pour l’été avec des plans annoncés pour Disco Divas, son programme pour enfants / adolescents. Destiné aux personnes âgées de 8 à 18 ans, il devrait se dérouler du lundi au jeudi, du 3 au 6 août et du 10 au 13 août, de 11 h à 16 h. Les représentations finales auront lieu du jeudi au vendredi, du 13 au 14 août à 19 h 30, avec une matinée le 13 août à 16 h.

La comédie musicale amusante se déroule au plus fort de la discothèque, lorsque les spectacles de danse nationaux étaient «où ça se passe» et que la compétition pour faire partie du spectacle était la victoire ultime. Il y aura beaucoup de musique disco, de gros cheveux, des vêtements flashy et des mouvements de danse accrocheurs.

Il en coûte 450 $, avec un rabais d’inscription anticipée de 405 $ s’il est payé avant le 30 juin. La date limite d’inscription est le 24 juillet. Trouvez un formulaire d’inscription sur www.thecannontheatre.org. Pour des questions, envoyez un courriel à Shawn Cannon à scannon@thecannontheatre.org ou appelez le 978-448-2108 et laissez un message.

L’inscription est également ouverte à Indian Hill Music de Littleton pour des programmes par temps chaud tels que Summer Music Explorers, Broadway Spotlight, Summer Music Summit, Summer Jams, Summer Night Music et des cours d’ensemble et privés pour les jeunes apprenants aux adultes.Visitez www.indianhillmusic.org / été / pour la gamme complète.

Le Hanover Theatre de Worcester a organisé des auditions de qualification en février pour son 12e programme annuel d’été pour les jeunes. Destiné aux adolescents entrant en 9e et 12e année et aux étudiants de première année entrants, le programme est conçu pour les étudiants à la recherche d’une expérience pré-professionnelle. Cet été, ils interpréteront « Spamalot de Monty Python ».

Visitez www.thehanovertheatre.org/conservatory pour obtenir des informations sur une liste d’attente pour ce programme et les inscriptions pour d’autres programmes d’été, notamment la danse et le théâtre musical pour enfants et préadolescents.

Crise estivale

Les joueurs de Peterborough du New Hampshire ont annoncé la semaine dernière l’annulation de sa saison estivale 2020 en raison de préoccupations persistantes liées à COVID-19. La décision «n’a pas été prise à la légère, mais a été assouplie par notre forte conviction que la santé et la sécurité de notre communauté – les mécènes, les donateurs, les bénévoles, le personnel et les artistes – est notre priorité absolue», note le communiqué de presse, qualifiant la fermeture de «fermeture». entracte. » Ceux qui ont acheté des abonnements seront contactés pour s’assurer que leurs achats sont traités de la manière qui leur convient le mieux. Pendant ce temps, le personnel et le conseil d’administration de l’Ogunquit Playhouse, un théâtre populaire d’été dans l’automne dans le Maine, envisagent toujours des options pour sa saison 2020, avec une annonce de décision attendue dans les deux semaines. Restez à l’écoute.

W et les Royals

Les mordus d’histoire vont se régaler la semaine prochaine avec la diffusion de «American Experience: George W. Bush» les lundi et mardi 4 et 5 mai à 21 h sur WGBH Channel 2. Le film relate les événements turbulents qui ont dominé Bush. Les huit ans de Jr. au pouvoir – les attentats terroristes du 11 septembre 2001, la guerre qui a suivi en Irak, l’ouragan Katrina et la crise financière la plus grave, jusqu’à présent, depuis la Grande Dépression. Une autre émission historique attrayante, «The Royal House of Windsor», diffusée le jeudi 7 mai de 21 h à 23 h, et examine comment la famille royale britannique a survécu à quatre générations de crise. Pour plus d’informations et d’autres nouvelles émissions diffusées en mai, visitez www.wgbh.org.

Faire le jour de maman

Vous ne pourrez peut-être pas emmener maman à une pièce de théâtre ou à un concert pour l’instant. Mais vous serez dans le futur lorsque les choses s’ouvriront et que nous reviendrons à notre normale socialement distante. Le théâtre Hanover de Worcester encourage les clients à attendre cela avec impatience et à donner à maman un chèque-cadeau le jour de la fête des mères pour une représentation, une classe ou un niveau d’adhésion à venir sur le site. Les achats peuvent être effectués en ligne sur https://tickets.thehanovertheatre.org/online/giftcertificates.

