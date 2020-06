Fête de la Musique 2020 : que faire à Paris ?

Crise sanitaire oblige, la fête de la musique 2020 sera abordée différemment cette année. Pour la 39e saison, les mélomanes peuvent toutefois se réjouir puisque la musique continuera de résonner.

À cause de la crise sanitaire de ces derniers mois, les grandes villes du monde célèbreront la fête de la musique différemment des autres années. Si vous êtes à Paris, nous vous proposons ces bons plans musicaux pour vivre pleinement cette occasion.

Dimanche 21 juin 2020

En général, ce rendez-vous annuel est censé être marqué par moult manifestations festives musicales durant lesquelles le public pourrait assister à des bains de foule. Et pourtant, la 39e édition de la fête de la musique ne correspondra à aucune autre auparavant, en raison des mesures de restriction à appliquer face à la crise actuelle.

Tous les évènements organisés autour du dimanche 21 juin prochain seront donc célébrés dans le respect des gestes-barrières et selon les règles de distanciation sociale préconisées par les autorités françaises. Pour vivre cette date dans une ambiance particulière, mais surtout jubilatoire, il faudra noter dans son agenda les programmes musicaux suivants. Avis aux fins mélomanes de la région parisienne !

Au clair de lune sur les toits de Paris

Dans deux atmosphères mélodieuses sur les terrasses du Tout le Monde en Parle et de l’Ace Montparnasse, la Full Moon Party sera célébrée dans un espace privilégié au sommet des Galeries Lafayette. Le 21 juin, les personnes avides de dépaysement auront l’occasion de faire une pause sur des playlists généralistes et latines.

Rendez-vous avec Indochine sur Virgin Radio !

L’Observatoire Paris Montparnasse accueillera, le samedi 20 juin 2020, le concert du groupe de pop rock français. Par ailleurs, ce live d’une quarantaine de minutes sera exclusivement diffusé en direct sur le site officiel et les réseaux sociaux de la chaîne Virgin Radio. Indochine comptera en effet se percher du haut de cette tour parisienne pour le plaisir du grand public. Ils pousseront la chansonnette du 56e étage.

« Seul ensemble » en réalité virtuelle

Dans une tout autre dimension, précisément en VR (réalité virtuelle), Jean-Michel Jarre propose un évènement unique à travers son concert en live durant la journée de la nouvelle fête de la musique. « Alone Together » sera aussi diffusé dès 21 h 15 via la plateforme officielle du compositeur électro. Un grand écran dans la cour du Palais Royal diffusera « silencieusement » cette expérience musicale et virtuelle. Un casque et un Smartphone seront donc nécessaires pour en profiter.

36 heures de MIX en live

C’est le programme que proposera FG For DJS à l’occasion de cette célébration. Si l’on préfère rester chez soi avec ses amis ce week-end, le meilleur moyen de se défouler sera alors d’écouter les 40 artistes qui se succèderont sur les trois antennes du groupe. Radio FG, MAXXIMUM et FG Chic offriront du rythme à la journée avec les meilleurs DJs français et internationaux.

Une fête de la musique aux petits oignons !

Le Perchoir Porte de Versailles ouvre officiellement ses portes le 18 juin. Dans ce nouveau spot de la rive gauche, la journée du dimanche 21 juin sera rythmée et animée par Kanis & Lou, Malik Djoudi, Fishbach, Oracle Sisters et Alex Pan. Avec une vue agréable sur la grande enceinte de cultures urbaines, l’évènement se déroulera en effet sur le toit du Pavillon 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. En conformité aux mesures de distanciation physique et des gestes-barrières, il permettra d’inaugurer ce restaurant de 250 m², doté d’une terrasse d’environ 500 m².

L’édition 2020 sur les ondes de France Inter, à l’Olympia

Pour éviter que les musiciens en herbe viennent envahir les différents coins de rues parisiennes, France Inter a décidé de fêter autrement la journée mondiale consacrée à la musique. La station du groupe Radio France diffusera donc en direct le concert de Louise Attaque, Pomme, Katerine et Étienne de Crécy, qui aura lieu sur la scène de l’Olympia de Paris. Ce show sans spectateurs sera à suivre depuis chez soi via les ondes et les réseaux sociaux de la chaîne.

Bénabar et Claudio Capéo sur France Bleu

Tout comme le concept de France Inter, le réseau des radios locales publiques françaises a choisi de diffuser un concert spécial sans assemblée sur ses ondes. « France Bleu Live » invitera donc son auditoire à suivre les spectacles qu’elle a concoctés à l’occasion de la fête de la musique. Au rendez-vous, il y aura les talents de demain comme Noé Preszow et Saam dans « La nouvelle scène France Bleu », ainsi que Bénabar et Claudio Capéo.